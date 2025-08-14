به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، شهر سنندج صبح پنجشنبه میزبان خیل عظیم جاماندگان اربعین حسینی بود که با شور و عشق حسینی در مراسم پیادهروی شرکت کردند.
این آئین معنوی از میدان لشکر سنندج آغاز و پس از طی مسیر خیابانهای مرکزی شهر، در مهدیه سنندج به پایان رسید.
در طول مسیر، موکبها و غرفههای مختلفی برای خدمترسانی به زائران پیاده برپا شده بود، موکب «مادر و کودک» با هدف ارائه خدمات ویژه به خانوادهها و کودکان، غرفه پذیرایی مراسم جاماندگان اربعین حسینی برای توزیع نذورات و اقلام خوراکی، و ایستگاه فرهنگی «دلنوشته به زنان شهیده شهرستان سنندج» که مورد استقبال گسترده شرکتکنندگان قرار گرفت، از جمله برنامههای جانبی این رویداد بود.
حضور پررنگ اقشار مختلف مردم، اعم از پیر و جوان، زن و مرد، جلوهای از وحدت و ارادت مردم سنندج به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.
مسئولان استانی و شهری نیز همراه مردم در این پیادهروی حضور یافتند و با عزاداران به یاد شهدای کربلا همنوا شدند.
شرکتکنندگان در این مراسم ضمن ابراز ارادت به ساحت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، بر تداوم مسیر عشق و وفاداری به آرمانهای حسینی تأکید کردند.
این پیادهروی معنوی با قرائت زیارت اربعین و برگزاری مراسم سوگواری در مهدیه سنندج به کار خود پایان داد.
این آئین هرساله همزمان با اربعین حسینی در سنندج برگزار میشود و فرصتی برای جاماندگان از سفر کربلا فراهم میآورد تا در فضایی معنوی و مملو از عشق حسینی، با کاروان دلها همقدم شوند.
