۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

ارائه بیش از ۴.۴ میلیون خدمت درمانی به زائران اربعین

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر از ابتدای ماه صفر با استقرار ۱۸۵ موکب درمانی و چندین بیمارستان بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر اعلام کرد: جمعیت هلال احمر از ابتدای ماه صفر با استقرار ۱۸۵ موکب درمانی، چندین بیمارستان صحرایی و بیمارستان امام علی در نجف اشرف بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه کرده است.

وی افزود: در این مدت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار ویزیت پزشک عمومی و متخصص انجام شد و ۸۲۰۰ نفر از کادر درمان و امداد داوطلب با بیش از ۲۰۰ دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی در خدمت زائران بودند.

مرعشی گفت: امسال با رعایت بهتر نکات بهداشتی و مدیریت زمان توسط زائران، موارد گرمازدگی نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشت.

