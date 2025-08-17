ارائه بیش از ۱۱ هزار خدمت امدادی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات در تشریح خدمات امدادی به زائران اربعین حسینی گفت: هر یک از زائران گرانقدری که به مراکز درمانی مراجعه میکردند یا توسط پزشکان و پرستاران ما در طرح طبیب الدعوار نیاز به خدمات داشتند، به موکبها و مراکز درمانی منتقل میشدند.
وی افزود: تدابیر لازم با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگ شده بود و دو فروند هواپیما آماده انتقال بیماران به کشور بود.
کبادی ادامه داد: ریاست محترم جمعیت همکاریهای گستردهای انجام دادند تا در شعاع ۱۵ کیلومتری کشور عراق، بالگردها و خدمات شبکه امداد و نجات مستقر باشند که سرعت و سهولت پاسخگویی را افزایش داد.
وی در پایان عنوان کرد: کل خدمات امدادی و انتقالی ما در این ایام حدود ۱۱ هزار و ۸۲۱ خدمت بود که شامل انتقال بیماران به بیمارستانهای عراق و بازگرداندن آنان به داخل کشور نیز میشد.
نظر شما