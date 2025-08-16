  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

خدمات هلال‌احمر به زوار اربعین از مرز ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار گذشت

خدمات هلال‌احمر به زوار اربعین از مرز ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار گذشت

هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت درمانی و امدادی در خاک عراق به زائران ارائه شده و در حال حاضر تنها دغدغه این جمعیت، پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت زوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت درمانی و امدادی در خاک عراق به زائران ارائه شده و در حال حاضر تنها دغدغه این جمعیت، پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت زوار است.

در متن اطلاعیه شماره ۴ ستاد عملیات امدادی و درمانی هلال‌احمر در اربعین حسینی آمده است:

۱. جمعیت هلال‌احمر به عنوان متولی ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اباعبدالله (ع) در کشور عراق و متولی ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه به زائران حسینی در داخل خاک ایران، از ابتدای ماه صفر و همزمان با آغاز عملیات امدادی و درمانی اربعین، تا صبح امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴، ۴ میلیون و ۴۵۴ هزار خدمت درمانی، امدادی و بشردوستانه به زائران اربعینی ارائه کرده است.

۲. تا صبح امروز، یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۸۳ نفر از زائران ویزیت پزشکی شدند. همچنین ۱۸۰ هزار و ۴۲۴ نفر تحت سرم تراپی قرار گرفتند.

۳. از زمان آغاز عملیات پوشش امدادی و درمانی زائران حسینی در مراسم اربعین تا صبح امروز، یک میلیون ۷۴۵ هزار و ۱۶۸ زائر از خدمات دارویی هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

۴. نیروهای امدادی هلال‌احمر نیز در این مدت ۱۶۶۰ مصدوم را در خاک عراق به مراکز درمانی منتقل کرده و مجموعاً ۱۱ هزار و ۸۲۱ خدمت امدادی و انتقالی انجام داده‌اند. لازم به ذکر است که ۳۲۹ زائر مصدوم یا فوتی به مرز منتقل شده‌اند.

۵. نیروهای داوطلب سازمان امداد و نجات هلال احمر در داخل مرزهای ایران از ابتدای طرح تا به امروز ۱۱۷۵ نفر را به صورت سرپایی درمان کرده‌اند.

۶. سازمان امداد و نجات در این مدت برای ۲۰۴ هزار و ۲۷۹ نفر خدمات اسکان اضطراری فراهم کرده و .۹۲ نفر را به مراکز درمانی منتقل کرده است.

۷. با توجه به اینکه در آخرین موج بازگشت زائران به کشور هستیم و بررسی حوادث رخ داده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بیشترین علت وقوع تصادفات، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است، به زائران توصیه می‌شود حتماً نکات ایمنی در خصوص رانندگی ایمن و استراحت کافی قبل و حین رانندگی را رعایت کنند تا زوار، ایام پایانی اربعین حسینی را به سلامت پشت سر بگذارند.

کد خبر 6561771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها