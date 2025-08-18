به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی بشردوستی با حضور سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاست جمهوری و راضیه عالیشوندی، معاونت امور بین الملل جمعیت هلال احمر در حال برگزاری است.
راضیه عالیشوندی، معاونت امور بینالملل جمعیت هلالاحمر، در ابتدای مراسم گفت: امروز در خانهای گرد آمدهایم که دیوارهایش با انسانیت ساخته شده؛ خانهای به نام هلالاحمر. روز جهانی بشردوستی فرصتی است برای پاسداشت این مسیر روشن. از ریاست محترم جمعیت، که نه تنها در جایگاه مسئولیت بلکه در میدانهای خطر نیز همواره در کنار امدادگران بودهاند، قدردانی میکنم. این همدلی و همراهی صادقانه سرمایهای ارزشمند برای خانواده بزرگ هلالاحمر و الگویی ماندگار برای آیندهسازان است.
وی افزود: با همه وجود خوشآمد میگویم به شما امدادگران، خانواده معظم شهدا و آزادگان، اعضای شورای کمیته ملی حقوق بشردوستانه و مهمانان عزیز داخلی و بینالمللی. این حضور نشانهای از استمرار فرهنگ بشردوستی است؛ فرهنگی که تنها یک مراسم یا یادبود نیست، بلکه مسیری عمیق و پایدار در خدمت به انسانهاست.
عالیشوندی گفت: خانوادههای شهیدان، ستارگان درخشان این محفل هستند که وجودشان یادآور فرهنگ ایثار است. رسالت هلالاحمر مرز و ملیت نمیشناسد و این نهاد، یکی از درخشانترین کارنامهها را در جهان بشردوستی دارد. نقشآفرینی در سلامت میان ملتها، یاریرسانی به همسایگان همچون ترکیه، حضور گسترده در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، و حمایتهای ماندگار از مردم مظلوم غزه و لبنان، تنها بخشی از این تلاشهای ارزشمند است.
وی افزود: این مسیر با باور و نگاه انساندوستانه مسئولان و امدادگران ادامه دارد؛ نگاهی که چراغ راه بشردوستی در جهان است. دست به دعا برمیداریم که این مدرسه انسانیت همواره روشن بماند، چرا که باور داریم هر دستی که به یاری انسانها برخیزد، در حقیقت به آسمان پیوند خورده است.
در حال تکمیل…
