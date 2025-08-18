افزایش ظرفیت ۲۵ کیلو واتی نیروگاه خورشیدی در بوستان جنگلی سرخه حصار

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما جمالی رئیس اداره محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ۱۳ تهران گفت: در راستای سیاستهای کلان مدیریت شهری در حوزه حفاظت از محیط زیست و توسعه انرژیهای تجدید پذیر، اداره محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳، پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه خورشیدی بوستان جنگلی سرخهحصار را در دستور کار قرار داده است.
این نیروگاه که پیش تر با ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات به بهره برداری رسیده بود، اکنون با نصب تجهیزات جدید ۲۵ کیلوواتی، گامی دیگر در مسیر استفاده از انرژیهای پاک برمیدارد.
مراحل اجرایی این طرح هم اکنون در حال انجام است و پس از تکمیل، مجموع ظرفیت نیروگاه به ۱۵۵ کیلو وات خواهد رسید.
با اجرای این پروژه شهرداری منطقه ۱۳ ضمن کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و آلاینده، سهم مؤثری در ترویج استفاده از انرژیهای پایدار و حمایت از محیط زیست ایفا خواهد کرد.
نظر شما