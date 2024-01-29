احداث سه نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، هلیا سادات حسینی مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در نشست خبری گفت گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته درباره مسائل و معضلات محیط زیستی کلانشهر تهران ارائه کرد.

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به عنوان پررنگ‌ترین اداره کل در حوزه مدیریت انرژی در مجموعه شهرداری است و این مجموعه تنها متولی انرژی در شهرداری محسوب می‌شود.

حسینی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها مربوط به حوزه مدیریت انرژی است که چند هدف نظیر توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و بهینه سازی انرژی دنبال می‌شود.

وی افزود: نقاطی که پتانسیل احداث نیروگاه بزرگ مقیاس دارد را پیش بینی کردیم و سه نقطه در تهران جانمایی شده تا سال آینده فراینده احداث نیروگاه آغاز شود.

وی در خصوص مدیریت مصرف انرژی گفت: ۵۷۸ ساختمان در سال جاری اقدامات مرتبط با مدیریت انرژی را انجام دادند و در سال جاری هم اقدامات خوبی انجام شده است.

مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران در خصوص معاینه فنی موتورخانه‌ها گفت: شهرداری تهران جز معدود دستگاه خدماتی است که کلیه ساختمان‌های آن موفق به اخذ معاینه فنی موتورخانه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۶۶ واحد آلاینده شناسایی شده که ۴۴ مورد آن تحت کنترل قرار گرفته است گفت: تلاش می‌کنیم از طریق فرهنگی سازی و متقاعد سازی صنایع کار کنترل آلاینده را انجام دهیم.

حسینی گفت: اولین نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس در اراضی بهشت زهرا (س) سال آینده ساخته خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: همچنین در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر نیز اقداماتی انجام شده که ساخت اولین توربین آبی برای تولید انرژی سال آینده در منطقه ۱۵ و در محدوده بوستان سرخه حصار اجرایی می‌شود.

وی گفت: ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس نیز در دستور کار است و این نیروگاه‌ها در مناطق ۲۲ گانه ساخته می‌شوند که تا پایان سال ۱۴۰۲ یک مگاوات دیگر برق تولیدی از انرژی خورشیدی به ظرفیت برق اضافه می‌شود.

وی گفت: با اقدامات انجام شده در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به اضافه شدن ۶۲ کیلو وات به ظرفیت نیروگاهی تهران شدیم همچنان در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۵ کیلو وات و در سال ۱۴۰۲ تاکنون ۸۰ کیلو وات به ظرفیت نیروگاهی شهر تهران اضافه شده است.

حسینی گفت: طرح مدیریت مصرف انرژی در ۲ سال اخیر در بیش از یک هزار ساختمان شهر تهران اجرایی و عملیاتی شده است.

وی درباره تعطیلی و جابجایی مرکز زباله سوز آرادکوه نیز گفت: هنوز ارزیابی خاصی در این زمینه صورت نگرفته و این طرح تنها در حد یک کار مطالعاتی است و در این زمینه باید منابع طبیعی اقداماتی انجام دهد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: مردمی‌سازی در محیط زیست و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و سمن‌ها به صورت ویژه در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران پیگیری و دنبال می‌شود و در این حوزه تعدادی از مساجد، حوزه علمیه بانوان، امامزاده‌ها و پایگاه‌های بسیج و همچنین سراهای محلات فعالیت ویژه‌ای را دارند و بازخورد خوبی را در این حوزه داریم.

حسینی درباره پاکسازی بوستان‌ها از فیلترهای سیگار گفت: این موضوع نیز با همکاری گروه‌های جهادی انجام می‌شود و در ماه دو الی سه بار در بوستان‌های بزرگ گروه‌های جهادی به صورت خودجوش این کار را انجام می‌دهند.

وی در خصوص کمیته پلاستیک گفت: در این حوزه نیز بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اقدامات خوبی در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند در ارتباط با عدم استفاده کمتر از پلاستیک انجام شده است.

حسینی گفت: در طرح جامع مدیریت پسماند علاوه بر موضوعات اشاره شده به گاز متان مدیریت و تصفیه شیرابه‌ها، کمپوست و … اشاره شده است. در طرح جامع آمده است که در کنار آرادکوه باید فضای دیگری برای دفن زباله در نظر گرفته شود که تأمین این زمین باید توسط منابع طبیعی انجام شود و تا زمانی که زمین اشاره شده خریداری و تأمین نشود نمی‌توان جای دقیقی را برای دفن زباله احداث کرد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در خصوص برخی از اظهارات مبنی بر ادغام شرکت کنترل ترافیک با اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تصریح کرد: به هیچ عنوان این مسئله صحت ندارد.

حسینی درباره بخش زیست محیطی پروژه‌های شهری گفت: تمام این پروژه‌ها باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و هیچ پروژه‌ای بدون این پیوست احداث نخواهد شد.

وی همچنین در ارتباط با فعالیت کارخانه آسفالت در شرق تهران گفت: تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست محیطی اخذ نکند نمی‌تواند فعالیت خود را انجام بدهد.