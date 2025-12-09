به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران با حضور در نیروگاه خورشیدی بوستان سرخهحصار، روند نگهداشت، بهرهبرداری و بهینهسازی پنلهای خورشیدی را بررسی کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه، مراقبت دورهای تمامی پنلها برای افزایش کارایی آنها در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: با توجه به چالشهای اخیر در تأمین پایدار انرژی و ناتوانی شبکه برق در پاسخگویی کامل به نیازهای روبهافزایش شهری، بهرهگیری از انرژی خورشیدی در محدوده سرخهحصار میتواند نقشی تعیینکننده در بهبود وضعیت ایفا کند.
سرپرست شهرداری منطقه با اشاره به فاز دوم توسعه نیروگاه خورشیدی ادامه داد: اقلیم آفتابی این پهنه، ظرفیت بالایی برای استقرار پنلهای خورشیدی و تولید انرژی پاک فراهم میکند؛ ظرفیتی که نهتنها میتواند بخشی از کمبود انرژی را جبران کند، بلکه در کاهش هزینهها، افزایش تابآوری شهری و حرکت بهسمت توسعه پایدار مطابق با رویکرد مدیریت شهری نیز مؤثر خواهد بود.
مرتضوی با تأکید بر اهمیت انرژیهای نو و بهرهوری منابع طبیعی، خواستار برنامهریزی منظم و نظارت مستمر بر عملکرد نیروگاه شد تا این پروژه نمونهای شاخص از مدیریت پایدار و توسعه شهری باشد.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ همچنین تأکید کرد که همکاری این نیروگاه با فضای سبز بوستان سرخهحصار و امکانات شهری، جلوهای عملی از همافزایی محیط زیست و انرژی پاک ارائه میکند.
گفتنی است، نیروگاه خورشیدی سرخهحصار، بزرگترین ایستگاه سلول خورشیدی شهرداریهای کشور است که ۱۳۰ کیلووات انرژی تولیدمی کند.
