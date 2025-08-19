سردار حسین اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۴۸ نیروگاه خورشیدی در خراسان شمالی بهطور کامل راهاندازی و به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.
وی افزود: همچنین ۳۵ نیروگاه دیگر در مرحله اتصال به شبکه قرار دارد و مابقی نیروگاهها نیز تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری خواهند رسید.
جانشین فرماندهی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد درآمد پایدار برای خانوادههاست؛ گفت: این اقدام علاوه بر کمک به معیشت مردم، نقش مهمی در رفع ناترازی برق کشور خواهد داشت.
سردار اکبری بیان کرد: روند تکمیل طرحها با جدیت در حال پیگیری است تا همه ۱۱۴ نیروگاه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
نظر شما