دیدار مدیران عامل بنیاد رودکی و بنیاد امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در دیدار و نشست محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی و فرشید فلاح لاله‌زاری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) که در محل بنیاد رودکی برگزار شد، اله‌یاری فومنی با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این بنیاد، بر نقش آن در توسعه فرهنگ و هنر کشور تأکید کرد و آمادگی بنیاد رودکی را برای همکاری و مشارکت در تولید آثار هنری ارزشمند رضوی اعلام داشت.

فلاح مدیرعامل بنیاد امام رضا (ع) نیز با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی، پیشنهاداتی در زمینه مشارکت بنیاد رودکی در برگزاری جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) و سایر برنامه‌های هنری مرتبط ارائه کرد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل ۲ مجموعه و مسئولان استان خراسان رضوی، چارچوب و جزییات همکاری‌های مشترک به‌ویژه در زمینه برگزاری جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) نهایی و مصوب شود.

این همکاری مشترک با هدف تولید و ارائه آثار فاخر هنری با محوریت فرهنگ رضوی، تقویت جایگاه جشنواره امام رضا(ع) در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد زمینه‌های تازه برای معرفی ارزش‌های والای اهل‌بیت(ع) در عرصه فرهنگ و هنر دنبال خواهد شد.