به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا در دیدار با فرشید فلاح لاله‌زاری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه‌السلام، با اشاره به جایگاه این بنیاد در عرصه فرهنگ و هنر کشور گفت: بنیاد امام رضا علیه‌السلام در عرصه‌های متنوعی شامل فعالیت‌های تخصصی و نخبگانی، فعالیت‌های مردم‌محور، رسانه‌ای و تبلیغی فعال است و همه این فعالیت‌ها مهم بوده و باید با قوت ادامه یابد.

وی افزود: جشنواره‌های رضوی باید امیدآفرین و نشاط‌آور برای مردم باشند. این رویدادها زمانی می‌توانند اثربخش باشند که به جریان اجتماعی تبدیل شده و در کنار موضوعات فرهنگی و هنری، جریان‌سازی مردمی را نیز تقویت کنند.

در این دیدار، فرشید فلاح لاله‌زاری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های بنیاد، بر رویکرد مردمی‌سازی فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: «بنیاد تلاش دارد با اتکا به ظرفیت‌های نخبگان، هنرمندان و تشکل‌های مردمی، فرهنگ و معارف رضوی را به شکلی گسترده‌تر در جامعه و حتی سطح بین‌الملل معرفی کند.»

وی همکاری و تعامل با نهادهای ملی و فراملی را یکی از الزامات موفقیت در این حوزه دانست و افزود: «با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک می‌توان جشنواره‌های رضوی را به رویدادهایی اثرگذار و ماندگار تبدیل کرد.»

در پایان این نشست، دو طرف بر لزوم همکاری مشترک در برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن‌های دهه کرامت تأکید کردند.