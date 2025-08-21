به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد، فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) اظهار کرد: توجه به فرهنگ رضوی و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) است که در طول سال با برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای متنوع دنبال می‌شود و در ایام خاص همچون دهه پایانی ماه صفر با برنامه‌های ویژه‌ای همراه است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در این ایام، توزیع محصولات فرهنگی در مسیر زائران پیاده است تا زائران رضوی ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی سفر، از محتوای فرهنگی متناسب با این ایام نیز استفاده کنند. برگزاری اردوی عکاسی از زائران پیاده با عنوان ایران امام رضا (ع) نیز از دیگر اقدامات امسال است که با حضور ۲۵ عکاس کشور برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم جلوه‌های کم‌نظیر عشق و ارادت زائران در قاب تصویر ثبت شود.

فلاح در پایان عنوان کرد: اکران آثار برگزیده ادوار جشنواره عکس رضوی با عنوان تصویر عشق در مسیر زائران پیاده نیز برنامه‌ای دیگر است که با هدف نمایش جلوه‌های ماندگار حضور زائران در این مسیر مقدس اجرا می‌شود.