به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنای بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) در حکمی فرشید فلاح لاله‌زاری را به عنوان مدیرعامل این بنیاد منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به فرشید فلاح لاله‌زاری آمده است؛

در راستای اجرای ماده (۱۶) اساسنامه بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) و با توجه به مصوبه شماره ۸۶۰/۱۶/۴۰۴ مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۴۰۴‬ هیئت‌مدیره، و با توجه به تجارب ارزشمند مدیریتی و فرهنگی‌تان، جناب‌عالی را به سمت «مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)» به مدت چهار سال منصوب می‌نمایم.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از سیره غنی اهل‌بیت (ع)، گسترش روزافزون این معارف ارزشمند به‌ویژه تعمیق و گسترش آثار علمی، فرهنگی و هنری رضوی را در سطح ملی و بین‌المللی، موردنظر و پیگیری جدی قرار دهید.

فرشید فلاح لاله زاری مدرس دانشگاه و دارای کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می‌توان به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سمنان و کرمان، مشاور استاندار و مدیر کل حوزه استانداری کرمان، معاون اداری مالی، سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی، دبیری جشنواره‌های شعر و تئاتر در استان‌های کرمان و خراسان رضوی، معاون اداری مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور اشاره کرد.