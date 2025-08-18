پزشکیان تهران را به مقصد ایروان ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور لحظاتی قبل فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد ایروان پایتخت ارمنستان ترک کرد. این سفر به دعوت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان صورت می‌پذیرد.

از مهمترین برنامه‌های رئیس جمهور حضور در همایش تجاری ارمنستان و ایران در ایروان خواهد بود. در عین حال ضمن بیان دغدغه‌های کشورمان در خصوص حضور شرکت‌های آمریکایی در استان سیونیک ارمنستان در این خصوص به گفتگو خواهند پرداخت. ضمن آنکه تفاهم نامه‌ها و اسناد همکاری متعددی به امضا طرفین خواهد رسید.

شایان ذکر است رئیس جمهور پس از ارمنستان به مینسک پایتخت بلاروس سفر خواهد کرد.