دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با معاون نخست وزیر ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در این دیدار که در ایروان برگزار شد، ۲ طرف درباره راه‌های گسترش همکاری‌های میان ۲ کشور در حوزه‌های مورد علاقه گفت‌وگو کردند.

پورمحمدی و گریگوریان در این دیدار، ضمن بررسی موضوعاتی همچون راه و زیرساخت‌ها، ضرورت توسعه مراودات حمل‌ونقلی و افزایش ظرفیت مسیرهای حمل‌ونقل بین ۲ کشور؛ توسعه مناسبات در حوزه ترانزیت و تبادل برق؛ گسترش مبادلات در حوزه انرژی از جمله فروش ال‌پی‌جی و صادرات نفت و گاز ایران به ارمنستان؛ تأمین سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی ارمنستان از سوی ایران و سایر موضوعات مورد علاقه، بر گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند.

در پایان این نشست که بیش از یک ساعت به طول انجامید، مقرر شد کارگروه‌هایی از سوی ۲ طرف برای پیگیری و اجرایی‌سازی توافق‌های دوجانبه تشکیل شود.

گفتنی است رئیس‌جمهور پزشکیان، به دعوت رسمی نخست‌وزیر ارمنستان و به منظور سفر رسمی دوجانبه، عصر امروز با استقبال معاونان نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور وارد ایروان شد.

سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این سفر رئیس‌جمهور پزشکیان را همراهی می‌کند.

در جریان این سفر، چند سند همکاری نیز میان مقام‌های ۲ کشور به امضا خواهد رسید.