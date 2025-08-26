آغاز عملیات هواپیمای آیلندر در وارسی پروازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن مسعودیان رئیس مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به آغاز عملیات وارسی پروازی با هواپیمای آیلندر (Islander)، اظهار کرد: نخستین پرواز رسمی هواپیمای آیلندر در ناوگان وارسی پروازی کشور با موفقیت انجام شد.

وی افزود: هواپیمای آیلندر پس از بازسازی کامل و اخذ مجوزهای رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری، مأموریت وارسی سامانه‌های بصری فرودگاه اصفهان را با دقت بالا به انجام رساند و نقطه‌عطفی در مسیر کاهش هزینه‌های ارزی و افزایش بهره‌وری عملیاتی را رقم زد.

رئیس مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی شرکت فرودگاه‌ها بیان کرد: پیش‌تر این هواپیما چندین مرتبه پروازهای آزمایشی و بررسی‌های مقدماتی را با موفقیّت پشت سر گذاشته بود، اما پرواز اخیر به‌عنوان نخستین پرواز رسمی و در چارچوب قوانین و مقرّرات سازمان هواپیمایی کشوری به ثبت رسید.

وی ادامه داد: در این عملیات پروازی، وارسی سامانه‌های PAPI باندهای 07L، 07R، 25R و 25L فرودگاه شهید بهشتی اصفهان توسط هواپیمای آیلندر انجام شد و برای اطمینان مضاعف و صحت‌سنجی داده‌های ثبت شده، همان وارسی سامانه‌ها توسط هواپیمای کینگ ایر (King Air) نیز انجام شد و نتایج حاصله از انجام عملیات پروازی مذکور توسط هر دو هواپیما کاملاً منطبق و دقیق بود.

مسعودیان یادآور شد: این اتفاق نقطه‌عطفی در تاریخ وارسی پروازی کشور محسوب می‌شود. از این پس می‌توان در وارسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری، به‌جای اتکای صرف بر هواپیمای کینگ ایر که هزینه عملیاتی بالاتری دارد، از هواپیمای آیلندر نیز استفاده کرد. این اقدام راهبردی به همت متخصصان مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی کشور محقق شد و گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش فشار عملیاتی بر هواپیمای "King Air" و صرفه‌جویی ارزی در حوزه وارسی سامانه‌های ناوبری، کمک‌ناوبری و بصری فرودگاه‌ها و مسیرهای پروازی کشور به شمار می‌آید.

وی افزود: هواپیمای آیلندر ساخت شرکت «بریتن نورمن» انگلستان است، یک هواپیمای دوموتوره سبک که چندین سال پیش خریداری و در اختیار مرکز وارسی قرار گرفت. اما به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم امکان تأمین قطعات، علیرغم ساعت پروازی پایین، مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.

رئیس مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی شرکت فرودگاه‌ها گفت: از زمانی که مسئولیت وارسی پروازی به این مرکز واگذار شد، تمام سامانه‌های ناوبری، کمک‌ناوبری، بصری و کمک‌بصری با هواپیمای کینگ ایر مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما در طول این سال‌ها با توجه به تعدد فرودگاه‌ها و سامانه‌های ناوبری، کمک ناوبری و نظیر آن در پهنه جغرافیای کشور همواره با کمبود زمان پروازی مواجه بودیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس شرکت تصمیم گرفت هواپیمای آیلندر را بازسازی کند. این فرآیند با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، چندین سال به طول انجامید و نهایتاً سال گذشته با موفقیت به پایان رسید.

مسعودیان خاطر نشان کرد: پس از بازسازی هواپیما و نصب تجهیزات مورد نیاز، مراحل اخذ مجوزهای رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. در این مسیر، چندین پرواز آزمایشی برای بررسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری انجام شد که همگی با موفقیت همراه بودند. نهایتاً مجوز رسمی بهره‌برداری صادر شد و نخستین پرواز رسمی وارسی پروازی با هواپیمای آیلندر در فرودگاه اصفهان انجام شد.

وی افزود: در این مأموریت، سامانه PAPI فرودگاه اصفهان توسط هواپیمای آیلندر بررسی شد و همان سامانه در همان روز توسط کینگ ایر نیز وارسی شد. نتایج کاملاً منطبق بود و دقت لازم را داشت. این موضوع نشان داد که هواپیمای آیلندر توانایی کامل برای انجام مأموریت‌های وارسی سامانه‌های بصری را دارد.

این مسئول تاکید کرد: هزینه عملیاتی هواپیمای کینگ ایر برای هر مأموریت وارسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری به ازای هر ساعت حدود ۵۰۰۰ دلار است. در حالی‌که هزینه عملیاتی هواپیمای آیلندر بسیار کمتر و تقریباً یک‌دهم آن است. این تفاوت هزینه، صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی برای کشور به همراه دارد.

وی ادامه داد: همچنین، با استفاده از هواپیمای آیلندر، می‌توان زمان پروازی هواپیمای راهبردی کینگ ایر را ذخیره کرد و در مأموریت‌های حساس‌تر از آن بهره گرفت.

مسعودیان گفت: این هواپیما از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. ما با استفاده از آن در مأموریت‌های وارسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری، هم در هزینه صرفه‌جویی می‌کنیم و هم بهره‌وری ناوگان را افزایش می‌دهیم. همچنین، آموزش خدمه پروازی هواپیمای آیلندر آغاز و در حال تکمیل است تا بتوانیم این هواپیما را در اقصی نقاط کشور برای مأموریت‌های وارسی مورد نظر اعزام کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ورود رسمی هواپیمای آیلندر به ناوگان هواپیمای فلایت‌چک کشور، یک دستاورد بزرگ و نقطه‌عطفی در مسیر توسعه و استقلال عملیاتی در حوزه وارسی پروازی محسوب می‌شود.