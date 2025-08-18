بلومبرگ خبر داد: رکود اقتصاد اسرائیل در نتیجه جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی به بررسی پیامدهای جنگ علیه ایران بر اقتصاد رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت که دفتر مرکزی آمار اسرائیل گزارش داد که تولید ناخالص داخلی این رژیم در مبنای سالانه خود ۳.۵ درصد کاهش یافته است.

دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اذعان کرد که جنگ با ایران بیشترین تأثیر را بر هزینه‌های مصرفی خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته و مورد اول را ۴.۱ درصد و مورد دوم را ۱۲.۳ درصد کاهش داده است.

بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی بخش کسب‌وکار نیز به طور قابل توجهی به میزان ۶.۲ درصد کاهش یافت و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز ۴.۴ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در رژیم صهیونیستی طی یک سال است.

در حالی که بانک مرکزی رژیم صهیونیستی رشد ۳.۳ درصد را برای سال جاری پیش‌بینی کرده بود، وزارت دارایی هفته گذشته برآوردهای خود را برای رشد سالانه به ۳.۱ درصد کاهش داد.

بلومبرگ اشاره کرد که عملیات رژیم صهیونیستی در غزه، که مستلزم فراخوانی ده‌ها هزار نیروی ذخیره ارتش است، چالش دیگری برای اقتصاد این رژیم ایجاد می‌کند.

در همین حال، رونین مناحیم، اقتصاددان ارشد بازارهای بانک «مزراحی تفاهوت» گفت که «بانک اسرائیل» کسری ۴% در تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با روند رشد قبل از جنگ تخمین زده است که این کسری معادل حدود ۸۰ میلیارد شِکِل است.