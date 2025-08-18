https://mehrnews.com/x38NKP ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶ کد خبر 6563687 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶ نتانیاهو چگونه میخواهد سلاح لبنان را بگیرد؟+ فیلم نائب رئیس فراکسیون مقاومت پارلمان لبنان تلاش رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این رویکرد درحالی است که سخن از تشکیل «اسرائیل بزرگ» به میان می آورند. کد خبر 6563687 کپی شد مطالب مرتبط جوزف عون: پیام ما عدم دخالت کشورها در امور داخلی لبنان است خیال باطل خلع سلاح مقاومت؛ آیا حزب الله سلاحش را تا ابد حفظ خواهد کرد؟ نماینده پارلمان لبنان: دشمن اسرائیلی جز زبان زور نمی فهمد برچسبها لبنان حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی نتانیاهو
