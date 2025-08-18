به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که رژیم صهیونیستی نام شش کشور را برای رایزنی در خصوص انتقال ساکنان نوار غزه به آنها مطرح کرده است؛ سوریه، لیبی، سومالی و سودان جنوبی جزو این کشورها هستند.
در این گزارش آمده است که رایزنیهای مذکور هنوز هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشته است.
پیشتر نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که رژیم صهیونیستی در حال مذاکره با سودان جنوبی برای اسکان ساکنان غزه در این کشور بحرانزده شرق آفریقا است؛ اقدامی که کارشناسان و نهادهای حقوق بشری آن را طرحی برای «اخراج اجباری» و نقض آشکار قوانین بینالمللی میدانند.
این در حالی است که سودان جنوبی چنین گزارشهایی را رد کرده است.
