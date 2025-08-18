به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی این روزها مشغول فرایند حسابرسی گسترده‌ای برای بررسی هزینه‌های عملیات‌های جنگی، از جمله در زمینه اشغال غزه است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، تاکنون نه در کابینه و نه در کنست رژیم صهیونیستی، هزینه هنگفت اشغال غزه مورد بحث قرار نگرفته است، هزینه‌ای که بار سنگینی به بودجه و اقتصاد این رژیم تحمیل می‌کند. با این وجود مسئولان ارشد وزارت دارایی و فرماندهان مالی سابق ارشد در ارتش اسرائیل، از مبالغ هنگفت برای پوشش هزینه‌های گسترش جنگ و اشغال غزه صحبت می‌کنند. این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی این موضوع را بدون هیچ گونه بحثی در مورد هزینه مالی طرح، تصویب کرد و تنها بر نگرانی شدید از آسیب دیدن بسیاری از نظامیان در نتیجه گسترش جنگ تمرکز کرد.

بر اساس گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، هزینه پیش‌بینی شده برای اجرای عملیات نظامی که کابینه تصمیم گرفته است، اگر کمتر از ۳ ماه طول بکشد، حدود ۴۵ میلیارد شکل خواهد بود. با یک محاسبه ساده، هزینه فراخوانی این تعداد ذخیره به ۷.۵ میلیارد شِکِل در ماه می‌رسد.

علاوه بر احضار نظامیان جدید در غزه، هزینه‌های دیگری نیز مربوط به مهمات و سوخت و … وجود دارد که مجموعاً بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد شکل در ماه تخمین زده می‌شود. این‌ها علاوه بر هزینه‌های مربوط به عملیات ارابه‌های گیدئون است که هزینه‌های آن به حداقل ۲۵ میلیارد شکل رسیده است.

معضل لاینحل بودجه رژیم صهیونیستی

به گفته کارشناسان مالی رژیم صهیونیستی، ارزیابی‌های موجود تنها در زمینه اشغال شهر غزه است و هزینه پیش‌بینی شده برای اداره حکومت نظامی را پوشش نمی‌دهد. طبق محاسبات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پوشش سالانه هزینه حاکمیت بر شهر غزه حدود ۲۰ میلیارد شکل است. به همین علت کارشناسان روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت معتقدند که تصمیم کابینه برای اشغال غزه، یک مشکل بزرگ را به خصوص با توجه به تأخیر در تدوین پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶، ایجاد می‌کند. متخصصان صهیونیستی معتقدند که این هزینه‌ها به معنای وارد آمدن خسارات جدی به اقتصاد اسرائیل است.

مقامات ارشد وزارت دارایی و نهاد امنیتی اظهار داشته‌اند که هزینه بسیج نیروهای ذخیره حدود ۲۵۰ هزار سرباز تخمین زده می‌شود و هزینه استفاده از مهمات و تجهیزات حدود ۳۵۰ میلیون شِکِل در روز تخمین زده می‌شود. این به معنای آن است که طبق محاسبات آنها، هزینه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد شِکِل در ماه و حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد شِکِل تا پایان سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

کارشناسان صهیونیست معتقدند این ارقام با هزینه‌های مربوط به حاکمیت شهر غزه ممکن است تا رقم نجومی ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد شکل برسد، که به احتمال زیاد منجر به ایجاد بار مالیاتی سنگین و کاهش‌های گسترده خدمات در وزارتخانه‌های رژیم صهیونیستی خواهد شد.

پرهزینه ترین مصوبه کابینه اسرائیل

هاگای عمیت، تحلیلگر اقتصادی، در روزنامه اقتصادی «ذی مارکر»، نسبت به عواقب جدی اقتصادی اشغال کامل نوار غزه هشدار داد. او خاطرنشان کرد که تصمیم کابینه یکی از پرهزینه‌ترین تصمیمات مالی است که در جنگ کنونی اتخاذ شده است و این تصمیم ممکن است بار اقتصادی عظیمی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کند. به نظر او، اگر عملیات ارابه‌های گیدئون حدود ۲۵ میلیارد شکل در عرض ۲ ماه برای مالیات‌دهندگان هزینه داشت، کنترل کل نوار غزه، که انتظار می‌رود ۵ ماه طول بکشد و به حدود ۵ لشکر نظامی نیاز دارد، دو برابر این مبلغ هزینه خواهد داشت.

گادی لئور، روزنامه‌نگار یدیعوت آحارانوت نیز پیش‌بینی می‌کند که اشغال کامل نوار غزه ضربه جدیدی به اقتصاد تل‌آویو خواهد بود، به طوری که انتظار می‌رود این تصمیم مبالغ هنگفتی بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد شِکِل در سال هزینه داشته باشد.

این هزینه‌ها، در صورت اجرای عملیات اشغال غزه، منجر به کاهش مجدد رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی می‌شود و علاوه بر افزایش قابل توجه بار مالیاتی صهیونیست‌ها، کاهش خدمات اساسی مانند بهداشت، رفاه اجتماعی و آموزش، و افزایش فشار بر نظامیان ذخیره و خانواده‌های آنها را به دنبال خواهد داشت. هزینه جنگ‌های رژیم صهیونیستی تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد شکل بوده است و این هزینه باید از جیب شهرک نشینان صهیونیست پرداخته شود.