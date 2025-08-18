  1. سیاست
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

بخشنامه مستندسازی خسارت‌های ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی ابلاغ شد

بخشنامه موضوع مستندسازی و اعلام آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه موضوع مستندسازی و اعلام آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده با شماره ۷۷۹۰۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن این بخشنامه را اینجا بخوانید.

