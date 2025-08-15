  1. سیاست
  2. دولت
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

قدردانی معاون اول رئیس‌جمهور از خدمات استانداران مرزی در مراسم اربعین

قدردانی معاون اول رئیس‌جمهور از خدمات استانداران مرزی در مراسم اربعین

معاون اول رئیس‌جمهور در تماس با استانداران مرزی، از تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها قدردانی و بر ادامه خدمات تا بازگشت کامل زائران اربعین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در گفت‌وگو با رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، احمد کرمی استاندار ایلام، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، از آخرین اقدامات و تدابیر اتخاذشده برای بازگشت ایمن و روان زائران عتبات عالیات مطلع شد و دستورات لازم برای تسهیل تردد و جابه‌جایی زائران در پایانه‌های مرزی را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تأکید کرد: استان‌های مرزی باید با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها، شرایط خروج بی‌خطر و امن باقی‌مانده زائران از کربلای معلی را تا پایان عملیات بازگشت، فراهم کنند.

استانداران پنج استان مرزی نیز در این تماس‌ها گزارشی از اقدامات انجام‌شده، آخرین وضعیت تردد زائران و برخی چالش‌های موجود را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.

کد خبر 6561196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها