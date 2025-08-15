به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف عصر امروز جمعه در بازگشت از قرقیزستان که برای شرکت در نشست شورای نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به این کشور سفر کرده بود، در تشریح دستاوردهای این سفر افزود: منطقه اوراسیا یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌های منطقه، حوزه تمدنی مشترک فرهنگی و تاریخی و روابط دیرینه با این منطقه است که خوشبختانه پس از پذیرفتن عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه و همچنین اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، جهشی در مبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه داشته‌ایم و ضرورت دارد با همفکری سایر کشورها مبادلات را به یک وضعیت مطلوب برسانیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در نشست نخست وزیران اتحادیه اوراسیا دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه‌ای و اقتصادی را مطرح کردم.

عارف تصریح کرد: برای مشارکت بهتر بخش خصوصی در زمینه لغو روادید مذاکراتی انجام شد و با کشورهایی که پرواز مستقیم نداریم رایزنی‌هایی در خصوص برقراری این پروازها انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در نشست نخست وزیران اتحادیه اوراسیا تهاجم و تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و جنایات این رژیم در غزه مطرح شد تا به اجماعی برای کمک به مردم مظلوم غزه برسیم.

عارف با اشاره به دیدارهای دوجانبه خود با سران ارشد کشورها در این سفر بیان کرد: پیرامون کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و توسعه همکاری‌ها با ساز و کار توافقات دوجانبه و چند جانبه بحث و تبادل نظر شد و جلسات خوبی با نخست وزیر روسیه و قرقیزستان و همچنین رئیس جمهور قرقیزستان برای توسعه روابط دوجانبه، شناخت از امکانات یکدیگر و رسیدن به وضعیتی برای توسعه همکاری‌ها در قالب دوجانبه و منطقه‌ای داشتیم و با فضای خوب به وجود آمده در این مذاکرات تحولی در همه سطوح در روابط با این کشورها خواهیم داشت.