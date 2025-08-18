عارف: نوسازی ناوگان هوایی کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت که وزرای راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و اداره استخدامی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند، گفت: طبق ارزیابیها در اربعین امسال مشکلی بهوجود نیامد و با بهرهگیری از تجارب سالیان گذشته و برنامهریزی و اقدامات خوب وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و همچنین دیگر دستگاههای مسئول مراسمی خوب و باشکوه و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
وی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته در جابجایی زوار و کمبود ناوگان حمل و نقل مشکلاتی بهوجود آمده بود که با همکاری و درخواست از تشکلهای مردمی، موکبهای اربعین در مسیر پیادهروی تا آخر ماه صفر فعال نگهداشته شدهاند تا زوار بتوانند به راحتی به مقصد خود بازگردند.
عارف با بیان اینکه افتخار جهان اسلام و شیعه است که ۲۰ میلیون نفر زائر در فضایی خوب و صمیمانه مهمان اباعبدالله الحسین (ع) هستند، گفت: این حجم میلیونی زوار نشانگر ظرفیت اسلام و شیعه است که باید از برکات این همبستگی تا اربعین سال آینده استفاده کرد چرا که دنیای اسلام امروز نیاز به چنین همبستگی دارد و دشمنان به دنبال تفرقه اندازی بین مسلمانان هستند که اگر کشورهای اسلامی همبستگی خود را حفظ میکردند دشمنان نمیتوانستند هیچ کاری از پیش ببرند و مرتکب جنایات غزه شوند.
همچنین معاون اول رئیسجمهور بر بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور با اتخاذ شیوههای تأمین منابع مالی تاکید کرد.
شایان ذکر است، در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، گزارش برنامه اجرایی موضوع جز ۲۵ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «تعیین طرحهای پیشران در موضوعات حمل و نقل هوایی و همافزایی بخشهای صنعت، معدن و مسکن» ارائه شد.
در ادامه وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران ایجاد همافزایی بخش صنعت و مسکن و طراحی و اجرایی سازی زیست بوم نوآوری و فناوری صنعت ساختمان با تاکید بر مسکن استطاعتی و همچنین طرحهای پیشران حمل و نقل هوایی کشور را ارائه کرد و اعضای این جلسه در خصوص صنعتی سازی ساخت مسکن و همچنین نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی کشور نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح کردند.
