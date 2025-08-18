دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت گفت: در کمیته معاونان وزارت بهداشت که روز شنبه ۲۵ مردادماه برگزار شد، پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی حقوق دانشجویان دکتری تخصصی مطرح شد که همین میزان نیز به تصویب رسید.

وی در مورد میزان حقوق فعلی این دانشجویان گفت: کمک هزینه دانشجویان مجرد ۷ میلیون تومان بود که با افزایش ۴۰ درصدی به حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.

به گزارش مهر، هفته گذشته جمعی از دانشجویان دکتری وزارت بهداشت، در اعتراض به میزان اندک کمک هزینه تحصیلی خود در مقابل این وزارتخانه تجمع کردند. این دانشجویان خواهان افزایش کمک هزینه تحصیلی خود حداقل به ۲۰ میلیون تومان، بهبود شرایط معیشتی، تسهیل امکان اشتغال همزمان با تحصیل و آزادسازی مدارک تحصیلی پس از فراغت از تحصیل هستند.

پیش از این افزایش ۳۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی نیز اعلام شده بود.