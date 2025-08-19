۱۰ برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، صبری، مشاور معاون آموزشی و دبیر شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، با اشاره به برگزاری جلسه اخیر این شورا با حضور وزیر بهداشت، از تصویب چندین مصوبه مهم و همچنین تدوین ۱۰ برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در جلسه قبلی این شورا خبر داد.
وی گفت: در این نشست، تغییرات در آئیننامه شورای معین، شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی، بازنگری آئیننامه کمیته تدوین و تفسیر مقررات آموزشی و همچنین بازنگری آئیننامه مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) به تصویب رسید.
صبری با اشاره به اهمیت جذب دانشجویان خارجی افزود: تفویض اختیار به کمیسیون ملی توسعه آموزش بین الملل برای تصویب مقررات و آئین نامهها و نیز جذب دانشجویان و ارزیابی دانشگاهها در این حوزه و رشد تبادلات بین المللی از سوی شورایعای برنامه ریزی داده شد.
به منظور تسهیل ورود دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، رشتههای حد واسط تعریف شد تا افرادی که موفق به کسب حد نصاب علمی لازم برای رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نمیشوند، در این رشتهها ادامه تحصیل دهند و در صورت موفقیت در آزمون نهایی، امکان ورود به رشتههای علوم پزشکی برای آنان فراهم شود.
وی همچنین درباره وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اوکراین اظهار داشت: «با توجه به شرایط جنگی این کشور، مقرر شد این دانشجویان بتوانند در آزمونهای ورودی وبدا (مرداد و آبان) شرکت کنند و بر اساس نتایج آن تعیین تکلیف شوند. طبق آمار مرکز خدمات آموزشی، تعداد این دانشجویان حدود ۵۰ نفر است.»
دبیر شورای عالی برنامهریزی ادامه داد: چند برنامه آموزشی نیز در این جلسه مطرح شد که برخی به تصویب رسید و برخی برای اصلاح بازگردانده شد.
وی افزود: یکی از تصمیمات مهم جلسه این بود که از این پس، مصوبات شورا با تأیید وزیر بهداشت قابلیت ابلاغ خواهد داشت و نیاز به پیگیریهای طولانی برای اخذ امضا نخواهد بود.
۱۰ برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی
صبری در ادامه به برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در دولت کنونی اشاره کرد و گفت: «برنامه تحول در علوم پزشکی سابقهای چندینساله دارد؛ این برنامه در دوره دکتر لاریجانی با عنوان "بستههای تحول" آغاز شد، در دوره دکتر حقدوست با الگوی ۶ وجهی ادامه یافت و در دوره بعد آقای دکتر باقری فرد با عنوان "برنامههای عدالت، تعالی و بهرهوری" پیگیری شد.
وی افزود: در دولت کنونی، بر اساس نظرسنجی از حدود ۲ هزار نفر از اساتید و مسئولان دانشگاهی، تنها ۳۷ درصد ادامه همان مسیر قبلی را تأیید کردند. بنابراین تصمیم گرفتیم برنامههای جدیدی طراحی کنیم که هم قابلیت اجرا داشته باشند، هم شاخصمحور باشند و هم بتوانند در بازهای کوتاه (حداقل یک سال) به دستاورد مشخص برسند.
دبیر شورای عالی برنامهریزی با بیان اینکه در این چارچوب ۱۰ برنامه تحول جدید پیشنهاد و تدوین شده است، گفت: برخی از برنامههای قبلی ادغام شده و اکنون در قالب محورهایی چون تحول در آموزش علوم پایه و داروسازی، بازنگری رشتهها و تعریف رشتههای جدید دنبال میشوند. همچنین مفاهیم کلیدی مانند پاسخگویی اجتماعی، همگرایی و کارآفرینی بهعنوان بخش جداییناپذیر این برنامهها در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که این برنامهها علاوه بر داشتن پشتوانه علمی، در عمل نیز به بهبود کیفیت آموزش علوم پزشکی منجر شود و مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص را متناسب با نیازهای جامعه ارتقا دهد.
نظر شما