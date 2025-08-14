واکنش وزارت بهداشت به اعتراض دانشجویان دکتری؛ افزایش حقوق در دست بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر جمعی از دانشجویان دکتری وزارت بهداشت، در اعتراض به میزان اندک کمک هزینه تحصیلی خود در مقابل این وزارتخانه تجمع کردند. این دانشجویان درخواست متناسب‌سازی کمک هزینه تحصیلی و اصلاح شرایط معیشتی خود را دارند.

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد این تجمع با بیان اینکه دانشجویان دکتری وزارت بهداشت درخواست افزایش کمک هزینه تحصیلی خود را دارند، گفت: افزایش کمک هزینه دانشجویان دکتری وزارت بهداشت در دست بررسی قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: جزئیات افزایش کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری اوایل هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، این دانشجویان خواهان افزایش کمک هزینه تحصیلی خود حداقل به ۲۰ میلیون تومان، بهبود شرایط معیشتی تسهیل امکان اشتغال همزمان با تحصیل و آزادسازی مدارک تحصیلی پس از فراغت از تحصیل هستند.

به گفته این دانشجویان؛ میزان فعلی این کمک‌هزینه که حدود ۷ میلیون تومان در ماه است که حتی از نصف حداقل حقوق وزارت کار کمتر است. در حالی که آنان همچون یک کارمند، موظف به ثبت ساعت و تکمیل تایمکس هستند و بخش عمده وقت خود را صرف فعالیت‌های دانشگاهی و بالینی می‌کنند.