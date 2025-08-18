  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

اجرای ۳محور عدالت آموزشی در سمنان؛ اولویت‌های تحول نظام تعلیم اعلام شد

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان سه اولویت اصلی ایران دیجیتال، هدایت تحصیلی و راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت را تشریح کرد و بر اجرای این طرح‌ها قبل از سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در جلسه ویدئو کنفرانسی سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش در محل اداره کل با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم درک صحیح از سیاست‌های کلان حوزه تعلیم و تربیت است، ابراز داشت: این نشست‌ها نقش راهبردی در تحول آموزش و پرورش را ایفا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ایران دیجیتال، هدایت تحصیلی و راه اندازی هنرستان در جوار صنعت سه اولویت اصلی آموزش و پرورش است، افزود: این طرح‌ها قبل از سال تحصیلی باید اجرایی شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه محوریت اصلی این اجلاسیه عدالت آموزشی و ارتقا کیفیت مدارس است، ابراز داشت: به این منظور ۳۰ محور اصلی منظور شده است.

شریفی با بیان اینکه تحول نظام تعلیم و تربیت در دستور کار است، تصریح کرد: به این منظور می‌کوشیم تا به فرایند یاددهی و یادگیری کیفیت بخشی انجام و تکالیف برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.

وی افزود: ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم و دهم و توزیع به موقع کتب درسی از اولویت مهمی که این روزها در دست اجرا است.

