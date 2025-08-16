  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

نظارت آموزش و پرورش بر کودکستان‌های استان سمنان؛ مهلت ثبت شهریه مصوب

نظارت آموزش و پرورش بر کودکستان‌های استان سمنان؛ مهلت ثبت شهریه مصوب

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش سمنان از رصد فعالیت کودکستان‌ها برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این مراکز زیر نظر آموزش و پرورش اداره شده و موظف به ثبت شهریه مصوب تا پایان مردادماه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح شنبه در بیست و نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک استان در سالن جلسات اداره کل با بیان اینکه فعالیت کودکستان‌ها زیر نظر آموزش و پرورش قرار دارد، ابراز داشت: برای شروع سال تحصیلی جدید فعالیت این کودکستان‌ها در استان رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه مراکز کودکستان‌ها طبق تبصره یک ماده پنج زیر نظر آموزش و پرورش اداره می‌شوند، افزود: ساماندهی مهدهای کودک و پیش دبستانی در دست انجام است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه مراکز مذکور باید شهریه مصوب را ثبت کنند، ابراز داشت: آخرین مهلت برای این منظور پایان هفته مرداد سال جاری است.

شریفی با بیان اینکه فعالیت کودکستان‌های استان سمنان با نصب شهریه ابلاغی مجاز است، تصریح کرد: خانواده‌ها باید در جریان شهریه قرار گیرند.

وی به انجام برنامه‌ریزی برای نوآموزان مناطق محروم و عشایری خبر داد و افزود: انتظار می‌رود محتوای آموزشی مناسب برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی شفاف به خانواده‌ها تهیه و تدوین شود.

کد خبر 6561488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها