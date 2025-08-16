به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح شنبه در بیست و نهمین نشست شورای برنامهریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک استان در سالن جلسات اداره کل با بیان اینکه فعالیت کودکستانها زیر نظر آموزش و پرورش قرار دارد، ابراز داشت: برای شروع سال تحصیلی جدید فعالیت این کودکستانها در استان رصد میشود.
وی با بیان اینکه مراکز کودکستانها طبق تبصره یک ماده پنج زیر نظر آموزش و پرورش اداره میشوند، افزود: ساماندهی مهدهای کودک و پیش دبستانی در دست انجام است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه مراکز مذکور باید شهریه مصوب را ثبت کنند، ابراز داشت: آخرین مهلت برای این منظور پایان هفته مرداد سال جاری است.
شریفی با بیان اینکه فعالیت کودکستانهای استان سمنان با نصب شهریه ابلاغی مجاز است، تصریح کرد: خانوادهها باید در جریان شهریه قرار گیرند.
وی به انجام برنامهریزی برای نوآموزان مناطق محروم و عشایری خبر داد و افزود: انتظار میرود محتوای آموزشی مناسب برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی شفاف به خانوادهها تهیه و تدوین شود.
