درخواست ماکرون برای افزایش فشار علیه روسیه در صورت عدم توافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور روسیه پس از نشست کاخ سفید که بین ترامپ، سران اروپا و زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین برگزار شد؛ گفت: ما در حال تلاش برای ایجاد یک اتحاد مستحکم بین اروپا و اوکراین هستیم.

وی افزود: با ایالات متحده برای بررسی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین همکاری می‌کنیم.

ماکرون گفت: در صورت عدم دستیابی به توافق باید فهرستی از تحریم‌های اضافی و فشارهای منطقه‌ای علیه روسیه تهیه کنیم.

رئیس‌جمهور فرانسه در نشست کاخ سفید مدعی شد که همه افراد حاضر در این نشست خواهان صلح هستند.

وی افزود: فقط با برگزاری یک نشست سه جانبه می‌تواند موضوع را حل کرد و وقتی درباره ضمانت‌های امنیتی صحبت می‌کنیم، درباره امنیت کل قاره اروپا صحبت می‌کنیم.

رئیس‌جمهور فرانسه اظهار داشت: توقف کشتار و آتش‌بس پیش نیاز هرگونه نشست سه جانبه است. برای تضمین امنیت اروپا، به ارتش قدرتمند اوکراین نیاز داریم.

ماکرون مدعی شد که روسیه آتش‌بس را رد کرده، اما رئیس جمهور ترامپ متقاعد شده است که توافق امکان‌پذیر است.

وی افزود: روسیه در حال جنگ علیه اوکراینی‌ها است و لازم است قتل عام‌ها متوقف شود و در اوکراین به آتش‌بس دست یابیم.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت: قوانین بین‌المللی باید رعایت شود و باید به اوکراین کمک شود تا با هرگونه تهدید یا حمله‌ای مقابله کند.

وی مدعی شد که پوتین اگر بتواند از طریق جنگ به دستاوردهایی برسد، مذاکره نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت: ما از ایالات متحده می‌خواهیم که تلاش‌های بیشتری انجام دهد و برای تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تلاش کند.

نشست مشترک ترامپ با رهبران اروپایی، دبیرکل ناتو و رئیس جمهوری اوکراین ساعاتی قبل پایان یافت و ترامپ در این نشست گفت که چشم انداز جنگ اوکراین ظرف یکی دو هفته مشخص می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا پس از پایان این نشست گفت: جلسه بسیار خوبی با مهمانان محترم، ولادیمیر زلنسکی، امانوئل مکرون، الکساندر استاب، جورجیا ملونی، کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، فریدریش مرتز، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین و دبیرکل ناتو، مارک روته در کاخ سفید داشتم.

وی اظهار داشت: در طول جلسه، ما در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین که توسط کشورهای مختلف اروپایی با هماهنگی ایالات متحده آمریکا ارائه خواهد شد، بحث و تبادل نظر کردیم.

رئیس جمهور آمریکا گفت: در پایان جلسات، با رئیس جمهور پوتین تماس گرفتم و مقدمات جلسه‌ای را در مکانی که بعداً مشخص خواهد شد، بین رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی آغاز کردم.

پس از برگزاری آن جلسه، ما یک نشست سه جانبه خواهیم داشت که شامل دو رئیس جمهور به علاوه من خواهد بود. باز هم، این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی بود که تقریباً چهار سال است ادامه دارد.

رئیس جمهور آمریکا گفت که جی دی ونس، معاونم و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و ویتکاف، نماینده ویژه ام با مسکو و کیف هماهنگ هستند.

ترامپ افزود: همه از احتمال دستیابی به صلح بین روسیه و اوکراین بسیار خوشحال هستند.