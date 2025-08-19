  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۰۲

ماکرون: انتظار داریم دیدار بین زلنسکی و پوتین به‌زودی برگزار شود

رئیس جمهور فرانسه از احتمال تدارک ملاقاتی حضوری بین روسای جمهور روسیه و اوکراین ظرف روزها یا هفته‌های آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که انتظار می‌رود با تلاش دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی و رهبران اروپایی، طی روزها یا هفته‌های آتی ملاقاتی حضوری بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور روسیه و اوکراین ترتیب داده شود.

ماکرون دراین‌باره گفت: بعد از نخستین دیدار ما، تماسی تلفنی بین پوتین و ترامپ انجام و قرار بر این شد که در وهله اول، تلاشی برای برقراری تماسی دوجانبه بین زلنسکی و پوتین در مکانی که در ساعات آینده مشخص می‌شود، صورت گیرد.

وی افزود: و سپس، ملاقاتی سه‌جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی انجام خواهد شد.

زلنسکی و رهبران چند کشور اروپایی به همراه دبیرکل ناتو و رئیس کمیسیون اروپا دیروز در کاخ سفید میهمان تراکپ بودند. این دیدار پس از ملاقات ترامپ و پوتین در آلاسکا به منظور گفتگو برای دستیابی به گزینه‌های حل و فصل جنگ اوکراین برگزار شد.

