به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که انتظار می‌رود با تلاش دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی و رهبران اروپایی، طی روزها یا هفته‌های آتی ملاقاتی حضوری بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور روسیه و اوکراین ترتیب داده شود.

ماکرون دراین‌باره گفت: بعد از نخستین دیدار ما، تماسی تلفنی بین پوتین و ترامپ انجام و قرار بر این شد که در وهله اول، تلاشی برای برقراری تماسی دوجانبه بین زلنسکی و پوتین در مکانی که در ساعات آینده مشخص می‌شود، صورت گیرد.

وی افزود: و سپس، ملاقاتی سه‌جانبه بین پوتین، ترامپ و زلنسکی انجام خواهد شد.

زلنسکی و رهبران چند کشور اروپایی به همراه دبیرکل ناتو و رئیس کمیسیون اروپا دیروز در کاخ سفید میهمان تراکپ بودند. این دیدار پس از ملاقات ترامپ و پوتین در آلاسکا به منظور گفتگو برای دستیابی به گزینه‌های حل و فصل جنگ اوکراین برگزار شد.