پیشنهاد معامله تسلیحاتی بزرگ اوکراین به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت که اوکراین برای تضمین امنیت، پیشنهاد معامله تسلیحاتی ۱۰۰ میلیارد دلاری به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا داده است.
خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ نیز قبلاً در گزارشی اعلام کرده بود که اگر اوکراین با طرحهای صلح احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا موافقت نکند، ممکن است وی ارسال تسلیحات را به این کشور قطع کند.
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ماه گذشته اعلام کرده بود که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، حدود ۶۶ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه کرده است.
بخش بزرگی از این کمکها شامل تجهیزات و مهماتی است که تحت مجوز ریاستجمهوری از ذخایر نظامی آمریکا برداشت شده است.
