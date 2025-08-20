به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، دولت انگلیس امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از وضع تحریم‌هایی علیه روسیه به بهانه دور زدن تحریم‌ها خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی دولت انگلیس، ۳ فرد و ۵ نهاد در لیست تحریم‌های جدید لندن علیه مسکو قرار گرفتند.

در بیانیه صادره در وبگاه دولت انگلیس در این خصوص ادعا شده است: لندن امروز دور زدن تحریم‌ها و شبکه‌های رمزنگاری مورد سوءاستفاده روسیه را هدف قرار داد. شبکه‌های مالی که روسیه برای کاهش ضربه تحریم‌های غرب از آنها استفاده می‌کرد، امروز توسط انگلیس هدف قرار گرفتند.

بیانیه لندن در این خصوص اضافه می‌کند: انگلیس تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها با سوءاستفاده از سیستم‌های مالی و شبکه‌های رمزنگاری قرقیزستان را که بر اساس بیش از ۲۷۰۰ تحریم موجود بریتانیا علیه روسیه است، هدف قرار داد. با ادامه مذاکرات به راهبری آمریکا، لندن و متحدان در پیگیری صلح عادلانه و پایدار در اوکراین متحد باقی می‌مانند.