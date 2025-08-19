به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، چهارمین برنامه ماهانه «سینما سلامت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش فیلم مستندی از مراحل شکل‌گیری فیلم سینمایی پرمخاطب «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی اختصاص دارد.

این فیلم مستند برای نخستین بار روی پرده می‌رود و پس از نمایش آن به عنوان ششصد و سی و دومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران، نشست نقد و بررسی این فیلم سینمایی با حضور رضا درستکار منتقد سینما و مدیر جلسات سینماسلامت و عوامل اصلی فیلم برگزار می‌شود.

در نشست‌های «سینماسلامت» که در روزهای ابتدای هر ماه برگزار می‌شود، فیلم‌ها از منظر روانشناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چهارمین برنامه «سینماسلامت» ساعت ۱۸ دوشنبه ۳ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود و پس از نمایش مستند یک ساعته، از ساعت ۱۹ تا ۲۱، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «پیرپسر» برگزار می‌شود.