نمایش و نقد «لتیان» در برنامه «سینماسلامت» خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ششصد و سی و ششمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران و پنجمین برنامه ماهانه «سینما سلامت» با نمایش فیلم «لتیان» به کارگردانی علی تیموری و برگزاری نشست نقد و بررسی با حضور رضا درستکار منتقد سینما و مدیر جلسات «سینما سلامت» و عوامل اصلی فیلم همراه است.

در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس فیلمنامه‌ای از اکتای براهنی و آناهیتا تیموریان ساخته شده، آمده است: لتیان یک سد است. سدی بر روابط انسانی. رودخانه‌های روابط، پشت سدی ایستاده‌اند و راه بن‌بست است. یک نفر می‌خواهد این سد را بشکند اما خوب می‌داند که شکستن سد به این سادگی نیست. شهر، خراب خواهد شد. تکلیف چیست؟

در نشست‌های «سینما سلامت»‌ که در روزهای ابتدای هر ماه، توسط «فن‌سالاران» برگزار می‌شود، فیلم‌ها از منظر روانشناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پنجمین برنامه «سینما سلامت» ساعت ۱۷ دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.