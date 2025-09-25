  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

نمایش و نقد «لتیان» در برنامه «سینماسلامت» خانه هنرمندان ایران

نمایش و نقد «لتیان» در برنامه «سینماسلامت» خانه هنرمندان ایران

پنجمین برنامه ماهانه «سینما سلامت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش فیلم «لتیان» ساخته علی تیموری (۱۳۹۷) اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششصد و سی و ششمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران و پنجمین برنامه ماهانه «سینما سلامت» با نمایش فیلم «لتیان» به کارگردانی علی تیموری و برگزاری نشست نقد و بررسی با حضور رضا درستکار منتقد سینما و مدیر جلسات «سینما سلامت» و عوامل اصلی فیلم همراه است.

در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس فیلمنامه‌ای از اکتای براهنی و آناهیتا تیموریان ساخته شده، آمده است: لتیان یک سد است. سدی بر روابط انسانی. رودخانه‌های روابط، پشت سدی ایستاده‌اند و راه بن‌بست است. یک نفر می‌خواهد این سد را بشکند اما خوب می‌داند که شکستن سد به این سادگی نیست. شهر، خراب خواهد شد. تکلیف چیست؟

در نشست‌های «سینما سلامت»‌ که در روزهای ابتدای هر ماه، توسط «فن‌سالاران» برگزار می‌شود، فیلم‌ها از منظر روانشناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پنجمین برنامه «سینما سلامت» ساعت ۱۷ دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.

کد خبر 6601386
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها