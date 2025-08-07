تماشای پرتره «هورلقا» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مستند پرتره «هورلقا» ساخته امید خاکپورنیا روز یکشنبه نوزدهم مرداد در خانه هنرمندان ایران پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.
این مستند محصول ۱۴۰۳، در قالب صد و ششمین برنامه «مستندات یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران میشود و سام گیوراد نویسنده و پژوهشگر درباره آن صحبت خواهد کرد.
فیلم مستندپرتره ۱۱۰ دقیقهای «هورلقا»، سفری به تاریخ فرهنگ و هنر معاصر ایران است.
این اثر، درباره بانو حوری اعتصام، تحصیل کرده در رشته باستانشناسی، موزهدار موزه نگارستان، تهیهکننده مستندهای پرشمار برای تلویزیون ملی ایران، طراح صحنه فیلم سینمایی «شطرنج باد» (محمدرضا اصلانی) است. او از خاندانی بزرگ و پر تاریخ میآید و داستان زیست او حیرتانگیز و جذاب است.
دوربین «هورلقا» راوی داستانهای تاریخی این شهرزاد قصهگواست.
این اثر ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.
