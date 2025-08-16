  1. هنر
اکران و نقد چهار فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران

چهارمین جلسه «پاتوق فیلم کوتاه» با حضور سعید قطبی‌زاده در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، جلسه چهارم فصل دهم «پاتوق فیلم کوتاه» ساعت ۱۷ سه‌شنبه ۲۸ مرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این برنامه چهار فیلم کوتاه ایرانی «کینوپیو ۲۵۲» ساخته فرزانه قائمی‌زاده، «زیگورات» ساخته محمد کچویی، «ابله» ساخته میثم محمدخانی، «شورشی» ساخته علی سلمانی و «دوگانگی» ساخته ابوبکر صفا آکبولوت از ترکیه روی پرده می‌رود.

پس از نمایش این آثار، نشست نقد و بررسی آنها با حضور سعید قطبی‌زاده منتقد سینما برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

