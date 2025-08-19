به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری؛ معاون تربیت بدنی و سلامت امروز، سه‌شنبه ۲۸ مردادماه در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است، اظهار کرد: در حوزه تربیت بدنی و سلامت تلاش کردیم به استناد اسناد بالادستی برنامه‌ها و فعالیت‌هایمان را تدوین کنیم و به اسناد بالادستی وفادار باشیم.

وی با طرح این پرسش که چرا حوزه تربیت‌بدنی و سلامت مهم است، افزود: با توجه به شرایط زندگی، دانش‌آموزان ما روز به روز محکوم به سکون و کم تحرکی شدند زیرا بحث گسترش بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و شهرنشینی، دانش‌آموزان را با کم تحرکی مفرط و گذراندن اوقات فراغت توأم با سکون مواجه کرده که همه این موارد به رفتارهای ناسالم در حوزه سلامت جسمی روانی و کاهش نشاط و شادابی می‌انجامد و این مسائل روز به روز اهمیت حوزه تربیت بدنی و سلامت را بیشتر می‌کند.

جعفری اضافه کرد: سلامت جسمی، نشاط و شادابی دانش‌آموزان می‌تواند پایه و اساس فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی باشد، به همین منظور انتظار و توقعی که رؤسای آموزش و پرورش داریم این است که یک نگاه عمیقی به حوزه تربیت بدنی و سلامت داشته باشند.

وی با تأکید بر این‌که اگر می‌خواهیم دانش‌آموز با نشاط و خلاق داشته باشیم باید به بحث سلامت دانش‌آموز توجه کنیم، افزود: مسئولیت سلامت ۱۶ میلیون دانش‌آموز را به عهده داریم و این بسیار مهم است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اظهار کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌ها را بر اساس مدل مکتب عام پیش بردیم یعنی شعار ما این است که به مدرسه برمی‌گردیم و رویکرد تمام فعالیت‌های ما مدرسه محور هست که باید کیفیت داشته باشد. همچنین با رویکردی که رئیس جمهور تأکید کردند باید این فعالیت‌ها فراگیر محور باشد، برنامه داشته باشیم و علمی و تخصصی باشد. بحث ارتقای عدالت تربیتی، ارزش محوری و اخلاق محوری جز سیاست‌های ما هست.

وی با تأکید بر این‌که برنامه‌هایی که تعریف می‌کنیم با اولویت محرومیت زدایی و مشارکت محوری است، گفت: در شروع سال تحصیلی یکی از برنامه‌های با اولویت حوزه تربیت بدنی و سلامت، برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای و منطقه‌ای است و طرح‌هایی چون دادرس، ماهر و سفیران سلامت اجرا می‌شود.

جعفری ادامه داد: انتظاری که از رؤسای مناطق و مدیران مدارس داریم این است که در حوزه تربیت بدنی و سلامت فعالیت‌ها طوری تعریف شود که همکاری بین بخشی درون سازمانی و برون سازمانی بیشتر باشد.

وی افزود: برنامه منسجمی برای آموزش آموزگاران پایه پیش بینی و اجرا خواهیم کرد همچنین در هنرستان‌ها، مدارس استثنایی، محتوای درسی و تحول در برنامه درسی فضا و تجهیزات، برنامه هفتم پیشرفت با معاونت‌های وزارت آموزش و پرورش همکاری داریم ضمن این‌که در برون سازمانی هم با وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان در استان‌ها و هیئت‌های مربوطه، حوزه دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی محیط زیست هلال احمر همکاری داریم.

جعفری تصریح کرد: اگر می‌خواهیم دانش آموزی با نشاط و خلاق داشته باشیم باید تربیت بدنی و سلامت به عنوان یک ابزار آموزشی، تربیتی، فرهنگی و ابزاری که کارکرد اجتماعی، اقتصادی سیاسی، سلامت محور، نشاط آفرین و امید آفرین است، توجه شود.