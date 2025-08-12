به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش، در یازدهمین جلسه اتاق وضعیت معاونت تربیتبدنی و سلامت، با تاکید بر سیاستگذاری فعالیتها با عنوان محرومیتزدایی، مردمیسازی، مشارکت محوری و با رویکرد کیفیتبخشی به استناد اسناد بالادستی اظهار کرد: این فعالیتها باید قابلیت تعمیم و فراگیری را در سطوح مدرسه و منطقه داشته باشند همچنین لازم است این فعالیتها با رویکرد برنامه محوری، علمی و تخصصی، توسعه محوری، بر اساس ارتقای عدالت تربیتی و مدرسه محوری اجرا شوند.
وی افزود: چشمانداز اجرای برنامهها در معاونت تربیتبدنی و سلامت باید بر اساس چهار استراتژی و راهبرد نیروی انسانی کارآمد، برنامه، محتوا، فضا و تجهیزات باشد.
جعفری با اشاره به دغدغههای خود در خصوص درس تربیتبدنی همچنین بیان کرد: برای افزایش سرانه تحرک بدنی و جسمانی لازم است فعالیتهای مکمل و فوق برنامه را تعریف کنیم. در این راستا هدف اصلی و کلان ما ترویج سبک زندگی سالم و فعال خواهد بود.
معاون تربیتبدنی و سلامت اضافه کرد: تنوع بخشی به محیطها و فرصتهای یادگیری؛ تقویت نشاط، سرزندگی و امیدآفرینی در جامعه تحت پوشش؛ غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان؛ ارتقا و توسعه مهارتهای ورزشی و سواد حرکتی در دوره ابتدایی؛ توسعه و ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشآموزان؛ تاکید بر آموزش سواد بهداشت فردی دانشآموزان؛ مشارکت خانوادهها در فعالیتهای بهداشتی و ورزشی با رویکرد سلامت محور از جمله اهداف دیگر خواهد بود.
وی ادامه داد: زمانی سکه اجرای فعالیتهای حوزه تربیتبدنی و سلامت رایج میشود که اهداف، حرف و کلام ما از سوی دیگران نیز بازگو شود و گفتمان سازی صورت گیرد فلذا در این راستا ضرورت دارد تمام فعالیتها و سیاستها بر اساس اسناد بالادستی باشد.
جعفری افزود: میدان پویا نیز یکی از برنامههای معاونت تربیتبدنی و سلامت است؛ بعد از جنگ ۱۲ روزه، ۱۹ کمیته در ستاد تشکیل شد که یکی از این کمیتهها سلامت و نشاط دانشآموزی بود در این راستا برنامه میدان پویا با ۵ فعالیت تعریف شده است.
وی اضافه کرد: این برنامه در موقعیتهای مختلف تعریف شده است تا محتوای ورزشی و سلامت محور را منتقل کند؛ چهار فعالیت شهر پویا، خانواده پویا، دانشآموز پویا، رویداد پویا ذیل این طرح به صورت حضوری و خانه پویا به صورت مجازی اجرا میشود.
وی اشاره کرد: اهداف اجرای این برنامه، تنوعبخشی به محیطهای یادگیری، نشاط و شادابی و امیدآفرینی، غنیسازی اوقات فراغت، تأمین بهداشت و سلامت جسمانی دانشآموزان، مشارکت خانوادهها در فعالیتها، توسعه مهارتهای ورزشی، مدیریت استعدادهای ورزشی دانشآموزان است.
جعفری در ادامه بر نقش آموزش و پرورش در ورزش همگانی تاکید کرد و گفت: ما به دنبال ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای سرانه ورزش دانشآموزی، تعریف فعالیتهای فوق برنامه، غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان هستیم.
وی اضافه کرد: لازم است برای افزایش تنوعبخشی، نشاط دانشآموزان، فعالیتهای سلامت محور، رقابتهای ورزشی، افزایش پویایی برای گروههای سنی مختلف، از ظرفیت سازمانها و ارگانهای خارج از آموزش و پرورش استفاده کنیم تا میدان پویا را در خانوادهها جاری و نحوه اجرای آن را تبیین کنیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: میدان پویا در آینده به عنوان یک برنامه ملی در راستای اجرای فعالیتهای فوق برنامه در خارج از ساعت رسمی مدارس، نیز ادامه پیدا خواهد کرد و بسیاری از فعالیتهای ما نظیر المپیادهای ورزشی درون مدرسهای و… ذیل آن قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با دستگاههای برون سازمانی باید جلساتی برگزار و موضوع میدان پویا را تبیین کنیم ظرفیتهای خوبی در استانها و مناطق برای حمایت منابع مالی و معنوی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
جعفری در ادامه صحبتهای خود بر تبیین و گفتمانسازی موضوع میدان پویا تاکید کرد و افزود: مدیران مدارس راهبردیترین و استراتژیکترین منابع انسانی ما در مدارس هستند آنها میتوانند زمینه را برای گفتمانسازی موضوع میدان پویا فراهم کنند. مدیران مدارس باید مورد توجه ویژه باشند.
معاون تربیتبدنی و سلامت همچنین اظهار کرد: تولید محتواها در این زمینه نیز بسیار مهم است تا بتوان برنامه میدان پویا را به خوبی تبیین کرد. لازم است استانهای مختلف در این باره توجه ویژهای داشته باشند.
وی در ادامه میدان پویا را یکی از برنامههای اصلی معاونت تربیتبدنی و سلامت برشمرد و گفت: بسیاری از برنامههای فوق برنامه معاونت در آینده، ذیل برنامه پویا قرار خواهد گرفت.
جعفری با توضیحی کوتاه در خصوص برنامه میدان همدلی نیز، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که از سنوات گذشته در حال انجام است، میدان همدلی است اجرای این برنامه در راستای تأمین فضا و تجهیزات به عنوان یکی از دغدغههای مسئولان است.
وی اضافه کرد: رئیسجمهور دو رویکرد در آموزش و پرورش دارد که یکی از این موارد توسعه عدالت از طریق توجه به فضا است این امر به عنوان یک کار مشارکتی، سیاست ما در معاونت خواهد بود لذا ۲۸۶۲ فضای ورزشی ایجاد خواهد شد.
نظر شما