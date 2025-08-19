۲ رشته جدید به علوم پزشکی شاهرود افزوده شد

محمدحسن امامیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، از الحاق دو رشته جدید در مجموعه علوم پزشکی شاهرود خبر داد.
وی افزود: بر اساس رأی صادره در دویست و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اخذ مجوز تأسیس مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی، اخذ مجوز مرکز تحقیقات علوم اعصاب و همچنین راهاندازی رشته بهداشت مدارس در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود موافقت شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: این مصوبه طی نامهای رسمی از سوی محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ابلاغ شد.
امامیان گفت: به زودی ساز و کار نام نویسی دانشجو در این رشتهها اعلام میشود
