۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

۲ رشته جدید به علوم پزشکی شاهرود افزوده شد

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود گفت: وزارت بهداشت الحاق دو رشته جدید به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را اعلام کرد.

محمدحسن امامیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از الحاق دو رشته جدید در مجموعه علوم پزشکی شاهرود خبر داد.

وی افزود: بر اساس رأی صادره در دویست و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اخذ مجوز تأسیس مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی، اخذ مجوز مرکز تحقیقات علوم اعصاب و همچنین راه‌اندازی رشته بهداشت مدارس در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود موافقت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: این مصوبه طی نامه‌ای رسمی از سوی محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ابلاغ شد.

امامیان گفت: به زودی ساز و کار نام نویسی دانشجو در این رشته‌ها اعلام می‌شود

