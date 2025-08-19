https://mehrnews.com/x38Pb3 ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰ کد خبر 6564727 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰ بزرگداشت استاد فرشچیان در مدرسه چهارباغ اصفهان اصفهان - مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری کشورمان امروز در مدرسه چهارباغ اصفهان برگزار شد. دریافت 13 MB کد خبر 6564727 کپی شد مطالب مرتبط خسرو احتشامی: فرشچیان با نگاهی نو معیارهای هنر را دگرگون کرد وصف استاد فرشچیان از زبان رئیس انجمن مفاخر ایران شالویی در بزرگداشت فرشچیان: نگارگری او پژواکی از حقیقت الهی است آغاز مراسم بزرگداشت استاد فرشچیان در مدرسه چهارباغ برچسبها محمود فرشچیان مراسم بزرگداشت اصفهان
