  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

بزرگداشت استاد فرشچیان در مدرسه چهارباغ اصفهان

بزرگداشت استاد فرشچیان در مدرسه چهارباغ اصفهان

اصفهان - مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری کشورمان امروز در مدرسه چهارباغ اصفهان برگزار شد.

دریافت 13 MB
کد خبر 6564727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها