https://mehrnews.com/x38PbT ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰ کد خبر 6564769 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰ رباعی خسرو احتشامی در مراسم بزرگداشت استاد فرشچیان اصفهان - استاد خسرو اعتصامی در مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، در بسته این استاد بزرگ کشورمان رباعی را سرود. دریافت 8 MB کد خبر 6564769 کپی شد برچسبها خسرو احتشامی اصفهان محمود فرشچیان
