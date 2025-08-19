  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

رباعی خسرو احتشامی در مراسم بزرگداشت استاد فرشچیان

اصفهان - استاد خسرو اعتصامی در مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، در بسته این استاد بزرگ کشورمان رباعی را سرود.

