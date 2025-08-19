خسرو احتشامی: فرشچیان با نگاهی نو معیارهای هنر را دگرگون کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو احتشامی، شاعر برجسته کشور صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان که در مدرسه تاریخی چهارباغ اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای این هنرمند نامدار گفت: استاد فرشچیان در شکستن معیارها و مفاهیم سنتی هنر توانست با بهره‌گیری از قصه آدمی و روایت‌های انسانی، نگاهی تازه و پرمعنا به نگارگری ببخشد.

وی افزود: فرشچیان پیشگام مکتب نوین نگارگری است زیرا با ایجاد ارتباطی میان واقع‌بینی، نگرش نو و حرکت خلاقانه در ترکیب نور و رنگ، دنیایی متفاوت را در آثار خود به نمایش گذاشت. به گفته احتشامی، در آثار این استاد می‌توان روح مولانا و اندیشه‌های عمیق او را مشاهده کرد؛ چراکه همانند مولانا، نگاه فرشچیان نیز متوجه جهان پهناور معناست اما در عین حال زمین و انسان را از یاد نمی‌برد.

این شاعر برجسته تاکید کرد: فرشچیان آسمانی سخن می‌گوید اما هنر او هرگز معلق نیست بلکه ریشه در فرهنگ و هویت جمعی دارد. هنر وی، همزمان با پیوند آسمان و زمین، رقصندگی و شور زندگی را در مخاطب ایجاد می‌کند؛ همچنان که در جهان مولانا شاهد وحدت و حرکت به سوی مقامات معنوی هستیم