به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور که ۲۷ و ۲۸ مرداد در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با تشریح ابعاد مختلف نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی، اظهار داشت: این نهضت ملی با هدف رفع نابرابریها و پاسخ به نظام مسائل جدی آموزش و پرورش شکل گرفته و امروز به یکی از اولویتهای اساسی دولت و وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
وی که در جمع بندی کارگروه نهضت مدرسه سازی سخن میگفت، نظام مسائل نهضت را شامل مدارس کانکسی و سنگی، پروژههای نیمهتمام، مدارس نیازمند تخریب و بازسازی، تراکم بالای ۳۵ دانشآموز در کلاس، سرانه آموزشی کمتر از ۳ متر مربع، ضرورت توسعه و تجهیز دانشگاه فرهنگیان و نیز گسترش پژوهشسراهای دانشآموزی دانست و تأکید کرد: حل این چالشها بدون حضور و مشارکت مردم، خیرین و نهادهای اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
خانمحمدی با اشاره به طراحی ۱۲ گام مردمیسازی و شبکه مردمی نهضت اظهار داشت: ساختار رسمی این شبکه به گونهای تنظیم شده که نقشآفرینی مردم، خیرین مدرسهساز و تشکلهای اجتماعی در کنار مدیران آموزش و پرورش، به یک جریان پایدار و مستمر تبدیل شود و دبیران قرارگاه جهادی عدالت تربیتی مسئولیت اصلی را در پیوند دادن بخش مردمی و ساختار رسمی بر عهده دارند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه نقشآفرینی مدیران و رؤسای مناطق را در خط مقدم این نهضت یادآور شد و افزود: استانداران به عنوان مسئول اصلی نهضت در استانها و فرمانداران به عنوان راهبر نهضت در شهرستانها، باید همراه با مدیران آموزش و پرورش، پیشران تحقق اهداف باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مأموریت فرمانداران در شش محور اساسی، از جمله تهیه فهرست دقیق و شناسنامه پروژههای اولویت دار، توجیه بخشداران و مسئولان دستگاهها و تقسیم کار بین آنان، تهیه جدول تقسیم کار و پیشرفت پروژهها، برگزاری جلسات و گردهمایی، اطلاع رسانی و گفتمان سازی، اجرای پروژهها با استفاده از ظرفیت مردمی و گروههای جهادی تعریف شده است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه «ساتع» برای رصد پروژههای نهضت توسعه عدالت و بارگذاری اطلاعات در شبکه «شاد» خبر داد و گفت: این سامانهها با هدف شفافیت، رصد دقیق و برخط روند اجرای پروژهها در سطوح مختلف ارائه گزارش از پیشرفت و موانع اجرایی پروژهها، اطلاعرسانی دقیق و گسترش تعاملات شبکه مردمی نهضت توسعه عدالت طراحی شدهاند.
خانمحمدی از مدیران آموزش و پرورش مناطق خواست با برگزاری نشستهای مستمر با استانداران، فرمانداران و دستگاههای مرتبط، ارتباط با تیمهای مردمی و جلب مشارکت آنها و نیز بهروزرسانی مستمر اطلاعات پروژهها، سهم مؤثر خود را در تحقق اهداف نهضت ایفا کنند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به اجرای مرحله سوم طرح «شهید عجمیان» به عنوان گام بلند در دستیابی به عدالت اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه و تعمیق تفکر جهادی، توسعه عدالت آموزشی، بهسازی تجهیزات و شادابسازی فضاهای مدارس طراحی شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تعمیر میز و نیمکتها، بازسازی سرویسهای بهداشتی، رنگآمیزی و زیباسازی فضاهای آموزشی و ایجاد حیاطهای پویا از جمله اقدامات این طرح است که با هدفگذاری تجهیز و بهسازی ۱۱۰ هزار کلاس درس تا پایان شهریورماه دنبال میشود.
خانمحمدی منابع مالی و انسانی این طرح را ترکیبی از اعتبارات استانی، کمکهای خیرین مدرسهساز و مدرسهیار، پویشهای مردمی، تأمین مصالح، آورده مدیریتی مدارس و پشتیبانی دستگاههای اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد: همافزایی همه ظرفیتها لازمه پیشبرد این حرکت ملی است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در پایان تأکید کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی، حرکتی اجتماعی، فرهنگی و جهادی است که با مشارکت مردم، خیرین و مدیران جهادی میتواند آیندهای عادلانهتر و روشنتر برای نظام تعلیم و تربیت کشور رقم بزند.
نظر شما