پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان؛رشد قابل توجه سرانه دانش آموزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در حاشیه اجلاس سراسری آموزش و پرورش گفت: دو واحد حراست جهت جلوگیری از فساد در کشور فعال شده است و همچنین واحدهای ارزیابی عملکرد دائماً بازخوردهای لازم را در ادارات آموزش و پرورش رصد می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل واحدهای نیمه تمام گفت: باید اولویت خود را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام قرار دهیم. اهداف سالیانه خود را باید کمی کنیم. هر هدفی باید برای مدیر اجرایی مشخص باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با توجه به ضرورت اولویت بندی گفت: اولویت بندی از ارکان برنامه‌ریزی ماست. در غیر این صورت منابع مالی بیهوده تلف می‌شود. ما نباید تعهدات مازاد هم ایجاد کنیم. منابع محدود است و باید در پروژه‌های لازم متمرکز شویم.

فرهادی با تاکید بر اینکه مدیر باید گزارشات خود را تهیه کند؛ گفت: سامانه محوری اگر مد نظر ما نباشد؛ مدیر و کارکنانش در انبوه مسائل سردرگم می‌شوند.

معاون برنامه‌ریزی ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه رشد قابل توجهی در درآمدهای اختصاصی داشتیم؛ افزود: در بسیاری از استان‌ها، درآمدهای پیش بینی شده در ۹ ماه اول سال محقق شد. باید املاک مازاد خود را بتوانیم درآمد زا کنیم. این مسأله لزوماً به معنی خصوصی کردن مسائل دولتی نیست بلکه به معنی استفاده از املاک و مستغلات رها شده است. بهره‌وری را باید در این زمینه جدی بگیریم.

پرداخت بخش عمده‌ای از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳

فرهادی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ و حتی ۱۴۰۰ را هم نداده بودیم؛ گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۳ هم پرداخت شده است. اگر احکام نیروهای خدماتی را هم در اردیبهشت صادر نمی‌کردیم؛ در خرداد که جنگ تحمیلی به وقوع پیوست حتماً دچار مشکل می‌شدیم.

وی با اشاره به تبدیل وضعیت ۲۳ هزار نیروی خرید خدماتی گفت: اینکه این تعداد نیروی انسانی ناگهان به نیروی حق التدریسی تبدیل وضعیت کنیم و حقوق آن‌ها از حدود ۴ میلیون به کف حقوق ۱۳ میلیون تومانی برسد؛ کار بزرگی بود که انجام شد.

وی در خصوصی سامانه اسکان معلمان گفت: تمامی املاک رفاهی باید در سامانه قرار داده شود تا معلمان از آن امکانات استفاده کنند در غیر این‌صورت این املاک و امکانات، مازاد محسوب می‌شود.

رشد اعتبار سرانه دانش آموزان به ۹۳ درصد

فرهادی با اشاره به اینکه ۷,۴۰۰ میلیارد تومان بابت تسویه پاداش پایان خدمات بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است؛ گفت: اعتبار سرانه دانش آموزی از ۵۱ درصد به ۹۳ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به لزوم تشویق فرهنگیان منتخب کشوری، منطقه‌ای و استانی گفت: با استفاده از ظرفیت اسپانسری بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به معلمان منتخب کشوری ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌شد که این عدد سال گذشته به ۱۰۰ میلیون تومان رسید و امسال این عدد ۱۲۰ میلیون تومان است.