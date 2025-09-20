۷۴۰۰ پروژه آموزشی تا پایان سال در سراسر کشور به نتیجه خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی، پیش از ظهر شنبه در آئین اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس استان تهران با بیان اینکه موضوع تجهیزات یکی از مسائل اصلی مورد پیگیری رئیس‌جمهور ست، اظهار داشت: فاز اول این تجهیزات در قالب کاروان‌هایی که به نام شهدا مزین شده، اجرا شده است، در این کاروان‌ها، بر روی هر وسیله حمل تجهیزات، نام یک شهید از همان محل درج می‌شود تا این هدایا و تجهیزات به دانش‌آموزان مدارس تقدیم شود.

وی گفت: حدود ۲.۱ میلیارد تومان تجهیزات با مشارکت خیرین تقدیم دانش‌آموزان شده که بالغ بر ۱۲ هزار کلاس درس را شامل تجهیزات آموزشی، میز و صندلی، و اقلام اداری و دفتری پوشش می‌دهد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: فاز دوم این طرح، به دستور رئیس جمهور در حال پیگیری است و کار ویژه‌ای در حوزه هوشمندسازی انجام می‌شود، اقدامات اولیه این طرح انجام و جلسه آن چهارشنبه گذشته برگزار شد، تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد. مهر متفاوت از همین برنامه‌هایی آغاز شده که در این حال و هوا مشاهده می‌کنیم؛ همین مدرسه‌ای که امروز کلنگ آن زده می‌شود، در روز افتتاح، اتفاقات بسیار زیادی را رقم خواهد زد.

خان‌محمدی با اشاره به مشارکت خیرین خاطرنشان کرد: بیش از ۵۶ درصد مشارکت خیرین اعلام شده بود که اکنون از ۶۰ درصد عبور کرده است. آخرین آماری که از سامانه در روز پنجشنبه گرفته‌ام، نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد از پروژه‌های ما در همه حوزه‌ها با مشارکت خیرین انجام می‌شود، در طرح سراج موضوع هوشمندسازی هدف‌گذاری شده و هر مدرسه‌ای که اولیای آن پای کار بیایند و تجهیزات کامپیوتری بیاورند، ما ویدئو پروژکتور یا تلویزیون‌های هوشمند را تقدیم آن‌ها خواهیم کرد. طرح شهید عجمیان نیز از ۵۵ هزار کلاس درس عبور کرده و قطعاً به ۶۰ هزار کلاس درس در بهسازی و شاداب‌سازی خواهیم رسید.

وی همچنین به طرح ایران سرافراز اشاره کرد و گفت: این طرح در کل کشور آغاز و از حرم امام رضا (ع) رونمایی شد و در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس تأکید کرد :۲۴۰۰ فضای آموزشی، تربیتی و پرورشی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، با دستور رئیس‌جمهور، بالغ بر ۱۱ هزار کلاس درس مجهز تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ای که در نظر گرفتیم، تا پایان سال بناست آن ۷۴۰۰ پروژه را به نتیجه برسانیم.