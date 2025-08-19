به گزارش خبرنگار مهر؛ اسماعیل جانعلی پور دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در دوره اخیر آموزش و پرورش توجه به تشکل‌های دانش آموزی بیشتر شده است؛ گفت: آرمان‌های انقلابی را همواره در نظر داشتیم و بیش از سه دهه است که توجه رهبری هم به این تشکل همواره شامل حال ما بوده است.

جانعلی پور با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب همواره نگاه و توجه رو به رشدی به دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی داشته است؛ گفت: دانش آموزان عضو اتحادیه در مدرسه به شکل جدی تری حضور پیدا کرده اند و به دور از رسانه‌ها، نقش مهمی در آگاه‌سازی همسالان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس داشتند.

وی با اشاره تولید ادبیات انقلاب اسلامی و محور مقاومت در تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی گفت: قریب به دو دهه از برگزاری رویداد مدرسه انقلاب به عنوان رویدادی انقلابی در دهه فجر توسط دانش آموزان می‌گذرد. برنامه‌های موقتی زیادی در بسیاری از نهادها برگزار شده اما این برنامه همواره در مدارس برگزار شده و رو به رشد بوده است.

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان افزود: ۱۳ هزار مدرسه متوسطه اول و دوم دارای انجمن اسلامی شده است؛ ما نیازمند دانش آموز کنشگر و فعال در فضای مدرسه هستیم تا با جهاد تبیین به روشنگری انقلابی در فضای درس و مدرسه بپردازد.

وی با اشاره به اینکه ۱۳۲ شهرستان در یک سال آینده به عنوان میدان عمل ما مورد توجه قرار خواهند گرفت؛ خاطر نشان کرد: ما کنار عزیزان خود در نهاد تعلیم و تربیت هستیم؛ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان آشنا به زیست‌بوم نوجوان است و در تاروپود فضای تعلیم و تربیت جاری شده است.