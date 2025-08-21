به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار اکبر پورات صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در قالب تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان بسیج سازندگی کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اجرا می‌شود و هدف آن شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی مدارس استان بوشهر در راستای بهبود فضای آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان است.

وی افزود: تاکنون ۴۵ گروه جهادی متشکل از ۳۱۰ نفر از جهادگران با انگیزه و متعهد، آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح اعلام کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با همکاری این گروه‌ها، رنگ‌آمیزی و بهسازی ۳۵۰ کلاس درس در سراسر استان بوشهر تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به پایان برسد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با تأکید بر نقش کلیدی بسیج سازندگی در خدمت‌رسانی به مردم، تصریح کرد: رسالت اصلی سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر، حضور فعال و مستمر در عرصه‌های مختلف خدمت به مردم به ویژه در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی است و این طرح نمونه‌ای شاخص از این تلاش‌هاست که با همت و روحیه جهادی همکاران و جهادگران اجرایی می‌شود.