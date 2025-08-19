به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، «طرح ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی» معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رویکردی جامع در ارتباط با ایجاد و توسعه زنجیره ارزش این عناصر و با در نظر گرفتن کلیه حلقههای توسعه فناوری و تولید محصولات مرتبط شامل استخراج، فرآوری، خالصسازی محصولات پایه، میانی و نهائی(شامل انواع ترکیبات شیمیائی، فلزات و آلیاژهای حاوی این عناصر) در نظر دارد از طرحهای توسعه فناوری و تولید در مقیاس کارگاهی و نیمهصنعتی دارای توجیه اقتصادی در چارچوب برنامههای حمایتی این معاونت اقدام کند. به علاوه این حمایت شامل ساخت تجهیزات مرتبط با فرایندهای پیشرفته و نوین استخراج و خالصسازی این مواد در مقیاسهای نیمهصنعتی و صنعتی نیز میشود.
شرایط شرکت در فراخوان
فناوران، شرکتهای دانشبنیان و غیر دانشبنیان دارای سابقه فعالیتهای مرتبط و موفق در طرحهای توسعه فناوری و تولید در مقیاس کارگاهی (Bench Scale)، نیمه صنعتی (pilot plant) و صنعتی در حوزه های یاد شده از اولویت بالاتری برخوردار هستند.
نحوه حمایت
از طرحهای مصوب (پس از انجام ارزیابی و داوری لازم) حمایت های لازم در چارچوب برنامههای حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان اقدام مقتضی صورت خواهد پذیرفت.
نحوه ارسال طرح و مراحل اجرائی
واجدین شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به نشانیhttps://khedmat.isti.ir/ ثبت فراخوانها و انتخاب برنامه ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی به عنوان واحد تخصصی و با اشاره به عنوان طرح نسبت به ارسال خلاصه طرح (حداکثر تا چهار صفحه) و مستندات مربوطه، در این فراخوان شرکت کنند.
در ادامه مسیر، فرمها و سوابق دریافتی از سوی متقاضیان، توسط برنامه مورد ارزیابی قرار میگیرد. سپس، چنانچه موضوع و چارچوب طرح با اولویتهای عنوان شده توسط برنامه ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی تطابق داشت، فرم پیشنهادیه کامل از سوی مجموعههای منتخب این مرحله، دریافت و مورد بررسی تکمیلی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است با توجه به چند مرحلهای بودن فرایند ارزیابی، در هر مرحله، اطلاعات تکمیلی مورد نیاز متناسب با ابعاد طرح، از مجری دریافت خواهد شد. همچنین تا مشخص شدن نتیجه نهایی و تصویب طرح، ارسال مستندات به معنای پذیرش قطعی نبوده و حقی را برای ارسال کننده ایجاد نمیکند.
وجود اعلام نیاز مشخص برای خروجی طرح و اطمینان از اجرای موفق طرح (اعلام آمادگی سرمایهگذار برای مشارکت در اجرای مرحله تجاریسازی)، نکتهای بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین تعامل مجری با واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی کشور و وجود مشارکتکننده مشخص برای اجرای طرح از ابتدای مسیر، یک شاخص مهم محسوب میشود. به علاوه سابقه فعالیتهای مرتبط فناوران و شرکتهای متقاضی در حوزههای مرتبط با این فراخوان مورد توجه ویژه خواهد بود.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام در این فراخوان از تاریخ دهم خرداد تا دهم آبانماه به آدرسhttps://khedmat.isti.ir/ مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل دبیرخانه dabirkhaneh@isti.ir مکاتبه کنند.
