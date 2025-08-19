الزام پیمانکاران به تأمین نیرو برای نظافت شهر؛ افزایش حقوق کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران عصر امروز برگزار شد.
داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظافت شهری گفت: موضوع نظافت شهر از سالهای گذشته توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام میشود و حدود ۱۷ سال قبل مکانیزاسیون این فرایند آغاز شد و ۵۴ مخزن در سطح شهر نصب گردید.
وی با بیان اینکه نحوه قرارداد و تعهدات پیمانکاران همواره یکی از مسائل اصلی مدیریت شهری بوده است، افزود: در سال ۱۴۰۲ قراردادی سهساله با پیمانکاران بسته شد. در حال حاضر اصلاحاتی روی این قراردادها انجام دادیم و پیمانکاران را دعوت کردیم تا به جدول جدیدی برسیم. دو هفته پیش این اصلاحات نهایی شد و اکنون پیمانکاران موظف به تأمین تعداد مشخصی نیروی انسانی هستند.
گودرزی ادامه داد: اکنون هر منطقه شهرداری یک پیمانکار مشخص دارد و حقوق کارگران ایرانی افزایش یافته است. همچنین سیستمهای نظارتی ما در سطح ناحیه و منطقه فعال هستند تا بررسی شود آیا نیروهای کار در میدان حضور دارند یا خیر. در صورت تأیید، حقوق در موعد مقرر پرداخت میشود و در غیر این صورت، کسری کار اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط اخیر در حوزه نیروی کار افزود: با بحث جنگ ۱۲ روزه کاهش ناگهانی نیروهای اتباع برای ما ایجاد چالش کرد. در حال حاضر برخی از اتباع دارای مجوز همچنان مشغول فعالیت هستند، اما شناسایی و بهکارگیری کارگران ایرانی را آغاز کردهایم. از مردم هم تقاضا داریم در موضوع پسماند و نظافت شهری همکاری بیشتری داشته باشند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره زمان جمعآوری زبالهها گفت: در نقاط پر تردد شهر، مخازن زباله روزانه دو تا سه بار تخلیه میشوند، اما قاعده کلی این است که شهروندان زبالههای خود را ساعت ۹ شب بیرون بگذارند و همچنین پسماند خشک و تر را از یکدیگر جدا کنند.
گودرزی گفت: زمینه را فراهم کردیم تا بخش خصوصی برای ایجاد مراکز بازیافت مجاز وارد عمل شود و کارهای مربوط به چرخه کامل مدیریت پسماند را انجام دهد. در موضوع تدبیر ما، کاهش حضور اتباع باعث شده زبالهگردها در سطح شهر کمتر شوند. حالا با توجه به بحث جریمهای که برای پیمانکاران در نظر گرفتهایم، اگر تخلفی ببینیم حتماً برخورد جدی میکنیم، منتها باز هم اگر خانوادهها با ما همراهی نکنند مسئله به صورت کامل حل نخواهد شد. لذا خواهش من این است که جریان رسانهای نیز کمک کند. کمپین ما انشاءالله از ابتدای محرم آغاز میشود؛ کمپین «نوماند» که در واقع یک بسته کامل است از اینکه خانوادهها چطور باید درگیر این موضوع شوند، آموزشهایی که باید داده شود، نرمافزاری که تقویت شده، جشنواره و مسابقه در سطح محله به محله و ناحیه به ناحیه تا خانوادهها برای انجام تفکیک تشویق شوند. بنابراین دوباره خواهش میکنم همه کمک کنند، مخصوصاً در شرایط گذار فعلی که نیاز به اصلاح داریم. واقعاً باید به حرف قدیمی «شهر ما خانه ما» برگردیم و هر لحظه از ماشین چیزی به بیرون پرت نکنیم. دوستان در حال آمادهسازی ظرفهای مخصوص هستند، خودروها فراهم شده و وظیفه ما این است که کار را انجام دهیم و فرهنگسازی کنیم.
وی افزود: نکته دوم موضوع آب و آبیاری و فضای سبز است که در این مدت بسیار مطرح بوده است. جلسات متعددی در ماههای اخیر با متولیان آب و فاضلاب، آب منطقهای، دولت، استانداری و وزارت علوم داشتهایم. مصاحبههایی که منتشر میشود متأسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر دقیق نیست. برخی میگویند از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده میشود. من در جلسه گفتم کجاست آن چاهی که آب با کیفیت شرب دارد و برای فضای سبز مصرف میشود؟ این حرف غلط است و نمیتوانیم با اطلاعات نادرست برای کشور تصمیمگیری کنیم. ورودی آب تهران، منابع زیرزمینی و ذخایر و تعداد چاهها مشخص است، نحوه استفاده هم روشن است، قوانین و آئیننامهها هم معلوم است. بنابراین حتماً اولویت و رویکرد ما جایگزینی پساب بوده و هست و آن را دنبال میکنیم.
گودرزی ادامه داد: بر اساس تکلیف، شهرداری تهران موظف است پساب را از وزارت نیرو و دستگاههای زیرمجموعهاش تحویل گرفته و در فضای سبز استفاده کند. حالا اگر کسی در طول روزها و ماهها و سالهای گذشته پسابی را به فضای سبز تحویل داده باید اعلام کند که چرا ما تحویل نگرفتهایم. در دو سال اخیر بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال پساب به فضای سبز اختصاص دادهایم تا این موضوع زودتر حل شود. هدفگذاری کردهایم تا در سال ۱۴۱۰ میزان مصرف آب فضای سبز را به ۱۴۵ میلیون مترمکعب از محل پساب برسانیم. این در حالی است که نیاز آبی فضای سبز تهران بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب است و موظفیم تا سال ۱۴۱۰ حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب از این نیاز را از طریق پساب تأمین کنیم. زمانی که مدیریت را تحویل گرفتیم، میزان استفاده حدود ۱۴۶ میلیون مترمکعب بود و اکنون ۲۳ میلیون مترمکعب در حال استفاده است، ۳۳ میلیون مترمکعب آماده شده و انشاءالله بعد از ۲۸ صفر و اوایل شهریور با افتتاح پروژهها این رقم به ۵۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
بحران آب با مدیریت درست قابل کنترل است
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب و انرژی، اظهار داشت: ما این میزان شدتی که برخی دوستان در خصوص بحران آب مطرح میکنند را قبول نداریم. نمونهای وجود ندارد که در تهران قحطی آب و غذا به وجود آمده باشد و نتوانیم از منابع موجود استفاده کنیم. بله، خشکسالی و تغییرات اقلیمی داریم، آب کم شده است، اما اگر مدیریت درست صورت بگیرد، مسئله آب و برق در کشور قابل کنترل است.
وی با اشاره به وجود قوانین مرتبط، افزود: قانون مصرف بهینه آب در سال ۱۳۹۴ نوشته شد. من در جلسه ریاستجمهوری عرض کردم این قوانین را یکبهیک بخوانیم و ببینیم از سال ۹۴ تاکنون چه ترک فعلها، کوتاهیها، کمکاریها و سوءمدیریتهایی رخ داده که امروز ما را به جایی رسانده است که فقط بگوییم شهرداری باید آب را تأمین کند. ما مخالفتی نداریم، اما اگر دستگاهی مجوز حفر چاه عمیق ۳۰۰ متری گرفت و از آن بهرهبرداری کرد، امروز در مناطق جنوبی تهران با پدیده فرونشست روبهرو هستیم. باید پرسید در چنین شرایطی چه باید کرد؟ راهکار تأمین آب شرب تنها استفاده از چاههای شهرداری نیست و هر اقدامی باید بر مبنای منطق و اصول کارشناسی انجام شود.
گودرزی با تأکید بر اینکه دادههای موجود درباره وضعیت منابع آب گاهی دقیق و درست نبوده است، گفت: برخی از دوستان در مواجهه با این مسئله رویکرد صحیحی نداشتهاند. اکنون تفاهمی صورت گرفته تا این موضوع بهدرستی مدیریت شود.
وی درباره اقدامات شهرداری تهران در سالهای اخیر توضیح داد: کاهش سطح چمن که مصرف آب بالایی دارد از جمله اقداماتی بود که انجام شد. همچنین استفاده از گیاهان کمآببر و مقاوم، روشهای نوین آبیاری و بهکارگیری فناوریهای دانشبنیان از جمله راهکارهایی است که توانسته مصرف آب را به یکسوم یا حتی یکچهارم کاهش دهد. ما در همکاری با شرکتهای نوآور و دانشبنیان، روشهای جدیدی را در برخی مناطق اجرا کردهایم و نتایج مثبتی به دست آوردهایم.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تأکید کرد: اگر کسی ایده و راهکاری نوین داشته باشد، ما گوش شنوا داریم. تاکنون نیز از ظرفیتهای علمی و دانشبنیان کشور استفاده کردهایم و همچنان در مسیر استفاده از فناوریهای نوین برای مدیریت بهینه منابع آب و محیط زیست گام برمیداریم.
دستفروشی ساماندهی میشود
گودرزی، با اشاره به برنامههای شهرداری برای ساماندهی دستفروشان در سطح شهر گفت: پدیده دستفروشی را بهعنوان یک فرصت میبینیم و معتقدیم حتماً میتوان به آن نظم داد. برای این موضوع نیاز به همراهی مردم و سایر دستگاهها داریم.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایط خاص کشور بخشی از برنامهها به تعویق افتاد، افزود: با وجود آن شرایط، کار متوقف نشد و به شکل دیگری پیش رفت. از مناطق مختلف خواستیم پنج نقطه اصلی که مردم بیشترین مشکل را در آنجا دارند و دستفروشی زیاد است معرفی کنند. در نهایت ۱۱۰ نقطه جمعبندی شد که ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت. از این تعداد، ۱۰ تا ۱۲ نقطه پیشتر ساماندهی شده بود و مابقی نیز به تدریج اجرا خواهد شد.
گودرزی با اشاره به اجرای این طرح در برخی مناطق از جمله میدان تجریش، ادامه داد: برنامه ما به این معناست که پیادهروها و معابر را به شکلی تنظیم کنیم که هم مغازهداران بتوانند بهدرستی فعالیت کنند، هم ترافیک و رفتوآمد مردم مختل نشود و هم دستفروشان بتوانند بساط خود را داشته باشند. در همین راستا، پیادهروها به دو بخش تقسیم میشوند؛ بخشی برای عبور و مرور و بخشی بهصورت پیشخوان برای دستفروشان قدیمی همان منطقه.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران اضافه کرد: این طرح در نقاط مختلف از جمله نازیآباد در حال اجراست و هدف این است که تا پایان سال بخش زیادی از ۱۱۰ نقطه مشخصشده ساماندهی شود.
وی همچنین از ایجاد دو بازار بزرگ برای استقرار دستفروشان خبر داد و گفت: این بازارها با ظرفیت ۶۰۰ تا ۷۰۰ غرفه ساخته میشوند تا دستفروشان بتوانند در شرایطی بهتر فعالیت کنند و شهر هم به نظم بیشتری برسد.
گودرزی اظهار کرد: اولویت ساماندهی دستفروشان هیچگاه کنار گذاشته نشده و فقط به دلیل شرایط، زمانبندی اجرای آن کمی تغییر کرده است. امیدواریم تا پایان سال شاهد نتیجه ملموس این برنامهها باشیم.
هیچ پارک جنگلی از بین نمیرود؛ طرح جایگزینی سهبرابری درختان آغاز شد
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره وضعیت نگهداشت و احیای درختان و جنگلکاریهای تهران گفت: درخت مانند هر موجود زنده دیگری عمر مفیدی دارد. برخلاف تصور برخی افراد، درخت قرار نیست تا ابد زنده بماند. در کشور ما متوسط عمر مفید درختان بین ۶۰ تا ۸۰ سال است و کارشناسان این موضوع را تأیید میکنند. بنابراین باید منطقی و درست با این موضوع برخورد کرد. در عین حال چون درخت موجودی زنده است، تا زمانی که زنده است و نفس میکشد باید مراقبت شود؛ چه از سوی شهرداری، چه منابع طبیعی، چه محیط زیست و چه شهروندان.
وی افزود: در سالهای گذشته جنگل کاریهای گستردهای در شرق، غرب و شمال تهران انجام شد که بخش عمدهای از آنها زیر نظر منابع طبیعی بوده است. در برخی موارد نگهداری این مجموعهها به شهرداری واگذار شد اما اکنون یا قراردادها پایان یافته یا در حال اتمام است. با این حال، چه منابع طبیعی و چه شهرداری، باید در گذشته فکر بهتری برای تأمین آب و آبیاری این جنگلها میشد. متأسفانه در این زمینه سهلانگاریهایی از سوی هر دو مجموعه صورت گرفته است. برای نمونه، یک منبع آبی که بخشی از پارک جنگلی سرخهحصار را تأمین میکرد بهدلیل اختلافات بسته شد و بعد هم کسی پیگیری نکرد که مشکل برطرف شود. همین مسائل در کنار تغییرات اقلیمی و خشکسالی باعث شد که برخی از درختان دچار کمآبی شوند.
گودرزی ادامه داد: از سال گذشته احیای سه مجموعه مهم در اولویت شهرداری قرار گرفت؛ مجموعه چیتگر، مجموعههای جنوبی و همچنین بخشهایی در شمال تهران. در چیتگر اقدامات جدی انجام شده و امروز به اندازهای که کار پیش برود، آب تأمین شده است. هم لولهکشیهای جدید انجام شد و هم انشعابهایی که قبلاً منحرف شده بودند یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند به مسیر اصلی بازگردانده شدند. در غرب تهران نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته و آنجا هم روند احیا آغاز شده است. این منطقه میتواند به یک مجموعه تفریحی مناسب برای شهروندان تبدیل شود.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره قطع برخی درختان گفت: وقتی درخت دچار آفت میشود، بهویژه زمانی که سوسک درخت را آلوده میکند، چارهای جز قطع آن وجود ندارد. در این شرایط باید خاک اطراف هم جابهجا شود و درخت جدید جایگزین گردد. این یک روند طبیعی است. البته انتخاب درختان جایگزین و هماهنگیها ماهها زمان برد و جلسات متعددی برگزار شد. حتی شهرداری اعلام کرد که حاضر است با هزینه خود این کار را انجام دهد. خوشبختانه اکنون با منابع طبیعی به تفاهم رسیدهایم و همکاریها بهتر شده است. هرچند در یکی دو هفته اخیر سرعت کار کمی کاهش پیدا کرده، اما قطع درختان آلوده و کاشت جایگزین حتماً انجام میشود. تاکنون در اسفند و اوایل فروردین کاشت درختان جدید صورت گرفته و باقی درختان هم در فصل مناسب کاشته خواهند شد.
وی در واکنش به برخی گزارشها مبنی بر از بین رفتن پارکهای جنگلی تهران تأکید کرد: اینکه گفته میشود پارکهای جنگلی دیگر به فضای سبز تبدیل نمیشوند، درست نیست. ما تجربه و مهارت لازم را به دست آوردهایم و میلیونها درخت در سالهای گذشته کاشته شده است. این مجموعهها جزو اولویتهای شهرداری هستند و در صورت تسریع همکاریها، جایگزینی درختان بهخوبی انجام خواهد شد.
گودرزی خاطرنشان کرد: برای هر درختی که به اجبار قطع میشود، سه درخت جدید کاشته خواهد شد. این سیاست بهطور جدی دنبال میشود و در هر فصل کاشت، جایگزینی درختان اجرا خواهد شد.
ساخت زبالهسوز ۶ هزار تنی تهران با مشارکت شرکتهای چینی در دستور کار است
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران اعلام کرد: سکوهای میانی و سکوی پایانی مدیریت پسماند باید بهداشت را رعایت کنند و شرایط بهتری برای حملونقل زباله فراهم شود.
وی افزود: هدف ما کاهش دفن زباله و افزایش بازیافت است تا از انباشت کوههای زباله که طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته در تهران شکل گرفته، جلوگیری شود.
گودرزی با اشاره به لزوم بهکارگیری فناوریهای نوین در حوزه مدیریت پسماند گفت: یکی از راهکارهای اساسی، استفاده از فناوری RDF است که قابلیت سوزاندن در کورههای کارخانههای سیمان و فولاد را دارد. وی خاطرنشان کرد: این روش پیشتر به دلیل نبود خریدار اجرایی نمیشد اما اخیراً دولت صنایع را موظف کرده RDF را از شهرداریها خریداری کنند. بر همین اساس تاکنون قرارداد ۱۵۰ تن در روز با وزارت کشور برای ارسال به کارخانههای سیمان و فولاد منعقد شده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه روزانه حدود ۷ هزار تن زباله در پایتخت تولید میشود، تأکید کرد: ادامه روند کنونی امکانپذیر نیست و ظرفیت دفن و تبعات زیستمحیطی آن بسیار سنگین است.
وی مطرح کرد: بسیاری از کشورهای اروپایی، چین و ژاپن با بهرهگیری از دانش و تکنولوژی مدرن توانستهاند این مشکل را بهطور کامل حل کنند.
گودرزی تجربه سفر به چین را یادآور شد و گفت: در برخی شهرهای چین، زبالهسوزهایی با ظرفیت ۳ تا ۶ هزار تن در روز فعالیت میکنند که نه تنها هیچ بوی نامطبوعی ایجاد نمیکنند بلکه در نزدیکی بافتهای مسکونی قرار دارند. در محوطه این واحدها زمین فوتبال و فضای بازی کودکان وجود دارد و تمام فرآیند به شکل بهداشتی و استاندارد انجام میشود.
وی افزود: ما نیز در تهران تمرکز خود را بر انتخاب تکنولوژیای گذاشتهایم که علاوه بر رعایت استانداردهای محیط زیست، ارزش حرارتی زباله را به بهترین شکل برای تولید انرژی و برق بهکار گیرد. همچنین به دلیل بحران آب، در طراحی واحدهای زبالهسوز از سیستم خنکسازی با هوا به جای آب استفاده خواهد شد.
گودرزی ادامه داد: با وجود برخی مخالفتها، تاکنون رایزنیهای ما با نهادهای ذیربط نتیجه داده و مجوزهای لازم در حال دریافت است. دو شرکت چینی پس از بررسیهای نهایی انتخاب شدهاند و اسناد مشارکت در اختیار آنها قرار گرفته است. از میان این دو شرکت، یکی بهعنوان شریک نهایی پروژه انتخاب خواهد شد.
به گفته وی، برای تأمین مالی این پروژه نیز روشهای جدیدی پیشنهاد شده و در حال بررسی است. گودرزی تأکید کرد: شهرداری تهران مصمم است حتی اگر در این دوره مدیریت شهری به بهرهبرداری نرسد، کلنگ احداث زبالهسوز تهران زده شود. طبق برنامه، از زمان عقد قرارداد، اجرای کامل پروژه زبالهسوز ۶ هزار تنی حداقل دو سال و نیم زمان خواهد برد.
